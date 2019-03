Un joven de 26 años interpuso una demanda en Miami contra Royal Caribbean por un accidente que sufrió tras romperse el arnés que le sujetaba en una de las atracciones y estrellarse contra el suelo en el crucero "Mariner of the Seas", informaron hoy medios locales.

El accidente se produjo en febrero pasado, cuando Casey Holladay saltaba en la cama elástica y el arnés que le sujetaba al techo se desprendió en uno de los saltos, según imágenes recogidas por el canal Local 10.

Holladay cayó fuera de la base elástica del trampolín y se golpeó contra el suelo del puente del crucero, lo que le causó varias fracturas de huesos.

"De repente, me vi en el suelo, no sé ni cómo he podido volver a caminar", dijo al citado medio.

Según la demanda, Holladay "ha quedado discapacitado, tiene placas y tornillos en su área pélvica y ha sufrido lesiones graves que requerirán atención y tratamiento médicos de por vida".