Más allá de implementar medidas preventivas como el constante lavado de manos y el distanciamiento social para frenar la propagación del coronavirus (COVID-19), a nivel empresarial es indispensable que los empleadores practiquen la desinfección de las superficies de alto contacto.

Así lo recomendó Carlos González Boothby, presidente de Indoor Environmental Consultants (IEC), quien es un experto certificado en ambientes microbiológicamente contaminados.

“Los patronos tienen el deber de proteger a sus empleados, evitando la propagación del COVID-19. Esto, además de proveer un ambiente de trabajo saludable mientras continúan con sus operaciones, ayuda a tener empleados más productivos al sentirse seguros en su lugar de trabajo”, indicó González Boothby en un comunicado de prensa.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), las dos vías primarias de contagio con el COVID-19 son la inhalación de pequeñas gotas de líquido contaminadas expedidas por una persona infectada y a través del contacto con las superficies en las que el virus pueda permanecer vivo. Por eso el experto subrayó que es importante que las empresas como farmacias, supermercados y establecimientos de comida, entre otros, mantengan sus espacios desinfectados en todo momento.

“Los esfuerzos de desinfección y sanitización de las empresas en los lugares de trabajo no serán efectivas si no están acompañados de una evaluación y plan de mitigación profesional. Por eso, es de suma importancia que se contrate a una empresa especializada y de trayectoria reconocida, con el fin de garantizar el resultado requerido por las autoridades: minimizar la supervivencia o existencia del virus en las facilidades, no solo en las superficies de alto contacto, sino en cualquier otra superficie de la facilidad afectada y a su vez proteger la salud y seguridad de quienes realizan el trabajo”, sostuvo el también instructor autorizado de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, en inglés).

Importante solicitar las credenciales

Las empresas que requieran los servicios de desinfección y sanitización deben solicitar a la compañía o suplidor sus credenciales, así como la hoja de la data de seguridad (SDS, por sus siglas en inglés), del producto y una copia de la etiqueta. También debe solicitar las certificaciones vigentes, referencias en trabajos de similar magnitud y tipo de operación que le informe sobre la tecnología a utilizarse y el producto a aplicarse.

En la actualidad IEC recomienda dos tipos de procesos: el primero, de manera proactiva para minimizar la propagación de enfermedades contagiosas, como el coronavirus (COVID-19), micoplasma y la influenza. El segundo proceso está enfocado en la respuesta a los casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en las facilidades, según requiere el CDC en sus guías actualizadas.

¿Cómo logran desinfectar?

El proceso más efectivo consta de la aplicación de Vital-Oxide –un químico de baja toxicidad– que logra la descontaminación de las superficies de alto contacto con el exclusivo equipo de desinfección con carga electroestática SC-ET, utilizando la pistola rociadora Max Charge. Esta tecnología produce una llovizna seca que puede aplicarse a todas las superficies incluyendo los equipos electrónicos y documentos, garantizando la cobertura del 100% de las superficies, eliminando así el factor de error humano en el proceso de desinfección. Asimismo, la tecnología utiliza un 40% menos químico comparado con los métodos tradicionales.

Este tratamiento preventivo debe darle a la empresa una protección de 30 días, en combinación con la limpieza rigurosas de las áreas comunes y manteniendo una vigilancia del personal que labora en el área. Lo recomendable es que el empleador prohíba la entrada de cualquier empleado que muestre síntomas como tos, flema, dolor de garganta, secreción en los ojos o fiebre.