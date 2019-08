La corporación sin fines de lucro PathStone Enterprise Center, Inc. (PECI) otorgó $66,000 en donativos a 15 pequeñas y medianas empresas del sector agrícola que aún se encuentran en proceso de recuperación tras el impacto del huracán María en 2017, informó Javier Zapata, director adjunto de la entidad, que provee servicios y préstamos a micro, pequeños y medianos negocios en Puerto Rico.

Los donativos provienen de una subvención de $1.5 millones que obtuvo PECI por parte del programa de Wells Fargo Works for Small Business: Diverse Community Capital (DCC) para proveer capital y asistencia técnica a dueños de negocios en la isla. Los empresarios también se beneficiaron de ayudas por parte del Corredor Tecnoeconómico de Puerto Rico (PRTEC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Agricultura Federal (USDA, por sus siglas en inglés) a través de su oficina de Desarrollo Rural.

“Gracias a este programa de asistencia técnica acompañado por donativos que fluctúan entre los $3,000 y $5,000, y a las ayudas que provee PRTEC y USDA, estos negocios que fueron afectados con el paso del huracán María podrán levantarse y fortalecer sus operaciones en Puerto Rico”, aseguró Zapata mediante comunicado de prensa.

Por su parte, PRTEC -entidad integrada por representantes de la industria, los municipios, la academia y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio- ofreció a estos comerciantes asistencia técnica en asuntos operacionales y agrícolas para ayudarles a estabilizar y a expandir sus negocios luego del huracán, informó Nelson Perea, director de la organización. Mientras, la oficina de Desarrollo Rural de USDA aportó recursos económicos para talleres de capacitación para el fortalecimiento de estos negocios agrícolas, explicó Josué Rivera, director de la agencia.

Los 15 empresarios beneficiados incluyen a Franco J. Cabán de All Green Cleaning & Maintenance; Carlos Monroig Quintana; Jean C. Rivera de Empresas Agrícolas Isaleis, Inc.; Dariana Rivera de E & D Herbs; Ernesto Valle de Hacienda El Jibarito; Rubén Ramírez de Hacienda Ramírez, Inc.; Franco Cabán Nieves de PR Life Contractors Corp; Miguel A. Soto de Productos Cartinami, Inc.; Daniel M. Estrada Pagán de Pura Parcha; Julio Valentín de R&V General Contractors Corp.; Rafael Berríos de Caribbean's Best Harvest; Rubén Ramírez Rivera de Ramírez Rivera Farm, Inc.; Luis A. González de Ángel Tiger Evolution Corp.; Eduardo Rosa Arce de Jardines Juncal y José T. Román de Hidropónicos La Ceiba. Estos negocios están ubicados en los municipios de San Sebastián, Moca, Isabela y Aguadilla.

“En PathStone agradecemos el respaldo de USDA, PRTEC y Wells Fargo por ayudarnos en muestra misión de impulsar el desarrollo económico de pequeños y medianos empresarios del sector agrícola. De igual forma, reiteramos nuestro compromiso como organización líder y de base comunitaria que continuará estrechando lazos y creando alianzas que propicien un ecosistema empresarial robusto en nuestras comunidades”, aseguró Zapata.