El 26 y 27 de octubre regresa la competencia de deportes electrónicos (esports) de mayor peso en Latinoamérica, First Attack 2019.

El evento, en el Centro de Convenciones de Miramar, servirá de sede también para la final regional de Capcom Pro Tour, un torneo de videojuegos en el cual más de 200 competidores de más de 12 países jugarán para la oportunidad de ganar más de $30,000 en premios. Como parte del torneo, el ganador de Street Fighter pasará a la final del Capcom Cup en the Novo Theater en California en donde podrá ganar hasta $300,000.

Este año se esperan más de 3,500 espectadores y fanáticos en First Attack 2019, y entre ellos competidores de más de 12 países como Japón, China, Corea, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana y México. Además, contará con participación de comentaristas profesionales y más de 1 millón de reproducciones en video transmitido en vivo por plataformas como Twitch.

“El sector de los esports ha crecido significativamente a nivel mundial y en Puerto Rico no es la excepción. Desde el 2012 hemos estado trabajando para crear una comunidad local de gamers y este año se marca un hito histórico, ya que First Attack se posiciona como un importante evento internacional”, comentó Ricardo Román, fundador de First Attack.

Entre los competidores más famosos ya confirmados se encuentra el equipo Cygames Beast, compuesto por Eduardo “PR Balrog” Pérez de Puerto Rico, Bruce “GamerBee” Hsiang de Taiwan y los japoneses Keita “Fuudo” Ai y Daigo “The Beast” Umehara, quien ha ganado cuatro campeonatos EVO y es considerado uno de los jugadores más destacados del mundo con el Récord Guinness del jugador más exitoso en torneos principales de Street Fighter.

Los torneos en First Attack 2019 se llevarán a cabo el sábado 26 y el domingo 27 de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Los competidores podrán registrarse para jugar en los siguientes torneos: Street Fighter V: Arcade Edition, Super Smash Bros. Ultimate, Dragon Ball FighterZ, Mortal Kombat 11, Tekken 7, Soulcalibur VI, Under Night In-Birth Exe: Late[st] y Samurai Shodown.

Otras competencias incluyen Fortnite Duos, D.D.R. Extreme Pro, Overwatch 6vs6 y competencia de Cosplay se otorgarán premios monetarios al primer, segundo y tercer lugar. Los pases de espectadores son para un día o para dos días. Incluye oportunidad de juego gratuito en las áreas de torneo cuando estén disponibles. No incluye pases de competencia.

“En la Compañía de Turismo de Puerto Rico nos llena de satisfacción respaldar este evento de categoría internacional y de gran relevancia en la industria de los juegos electrónicos, la cual evoluciona a paso firme. La celebración de First Attack en la Isla nos permite mostrar a Puerto rico como un destino de avanzada, ideal para recibir a esta nueva vertiente del visitante y de celebrar eventos de calibre mundial como este. Además, este evento asegura la visita de los seguidores de estas competencias, provenientes de diversos países, que con su estadía proyectan impulsar la economía con un impacto de aproximadamente $1.725 millones”, añadió Carla Campos, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

Actualmente hay más de 2,500 millones de jugadores en todo el mundo y el mercado global de juegos de video y electrónicos generará $152 mil millones en 2019, 9.6% de incremento versus el 2018, según un informe de la firma de análisis de juegos Newzoo.

“Estamos apostando a la industria de videojuegos como un importante elemento de la economía creativa y un vehículo para que nuestros jóvenes adquieran las destrezas necesarias e indispensables para los empleos del futuro, impulsados por la cuarta revolución industrial”, expresó Carlos Cobián, fundador de Cobian Media y productor del evento.