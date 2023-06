Si el próximo 1 de julio, el operador contratado por el gobierno toma control de la flota generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), uno de los gremios con más larga tradición e influencia en Puerto Rico, quedará, en esencia, inoperante.

Y si ello ocurre, no será -a juicio del sindicato- por una decisión que hará bien al interés público o por un asunto de política pública sino porque la administración de Pedro Pierluisi suscribió un contrato de alianza público privada (APP) que es nulo de su faz porque contraviene el estado de derecho en Puerto Rico cuando se trata de su infraestructura eléctrica.

Eso ha planteado este miércoles, en el tribunal de Título III, la abogada Zoé Negrón Comas, quien reiteró a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain la urgencia de que se emita un interdicto preliminar que detenga la implementación del contrato de Genera PR, empresa propiedad de New Fortress Energy (NFE), antes de que se produzca un daño que sería irreparable e irreversible.

Al concluir la vista, Swain indicó que analizaría los argumentos de las partes y que esperaba rendir su fallo a la brevedad posible, habida cuenta el corto tiempo que queda para que Genera PR tome control de la flota generatriz.

De acuerdo con Negrón Comas, a pesar de que el contrato de APP entre la AEE y Genera PR se formalizó hace unos seis meses, este dispone que la empresa operadora debía entablar relaciones con la Utier, pero esa dinámica nunca se ha dado.

“No es que nos sentamos a esperar… es que Genera decidió que no se reuniría con la Utier”, replicó Negrón Comas cuando la abogada de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y socia del bufete O’Melveny Myers, Elizabeth McKeen, pidió a Swain desestimar el recurso incoado por el sindicato.

De acuerdo con McKeen, la también abogada de Aafaf y socia de O’Melveny Myers, Maria DiConza y el abogado de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Adam Farbiaz, el contrato de APP era cosa sabida desde el año pasado, por lo que, en síntesis, la Utier tuvo todo el tiempo del mundo para presentar su caso en lugar de esperar a última hora para impedir el traspaso de poder de la flota generatriz al operador privado.

Asimismo, McKeen recordó a la jueza que cuando hace unos dos años, la Utier pidió invalidar el contrato de LUMA Energy, el tribunal de Título III entendió que la Utier no tenía derecho o “standing” a intervenir con la transacción que había pactado el gobierno.

El derecho de objetar un contrato nulo

Pero según Negrón Comas, bajo las leyes de Puerto Rico, específicamente bajo el artículo 343 del Código Civil de Puerto Rico, la Utier sí tiene capacidad para intervenir y reclamar la anulación de un contrato si este es contrario a la ley.

Para la Utier, tanto el contrato de APP de LUMA Energy -cuyos méritos todavía no ha analizado el tribunal- como aquel suscrito con Genera PR son nulos. Pero en esta ocasión, aseguró Negrón Comas, el sindicato se encuentra en una coyuntura que requiere remedios distintos.

En el caso de LUMA, dijo Negrón Comas, por estar vigente una suspensión de litigios, el caso no se ha resuelto y la Utier ni siquiera ha podido recurrir el fallo que se produjo entonces, cuando Swain negó al sindicato intervenir en el proceso que buscaba incluir el contrato del operador de la red eléctrica como un gasto administrativo de la AEE.

Negrón Comas explicó que si la Utier hubiese acudido al tribunal con un remedio de interdicto contra Genera PR antes de que se materializara la posibilidad de un daño “irreparable”, el tribunal habría desestimado la petición porque la habría considerado a destiempo.

“Todas las partes coincidimos en que el momento en que se radica esta moción es crucial”, dijo Negrón Comas al señalar que si bien el tribunal debía utilizar ciertos estándares para resolver el recurso de la Utier, albergaba la esperanza de que, en ese ejercicio, se consideraran los intereses de los puertorriqueños y se pusiera en una balanza si lo necesario era dar paso a una transición a toda prisa en medio de la temporada de huracanes o promover una transformación verdadera del sistema eléctrico.

“Básicamente, este contrato destruirá la Utier... la dejará sin propósito”, dijo Negrón Comas, quien indicó que si los empleados de generación se trasladan a Genera, el sindicato perdería unos 600 representados.

De acuerdo con Negrón Comas, una vez, el gobierno contrató a LUMA Energy para operar la red eléctrica, a la Utier se le quitó el derecho de representar a los trabajadores de distribución y transmisión en una compañía eléctrica pública.

Ahora, sostuvo la abogada, si Genera PR se convierte en el único operador de la flota generatriz de la AEE, aparte de la pérdida de unos 600 afiliados al sindicato que laboran en las unidades fósiles de la AEE, el sindicato también se expone a la pérdida de los cerca de 200 trabajadores que quedarían en las plantas hidroeléctricas de la AEE. Ello, porque bajo la APP de generación también se contempla transferir a Genera esos activos.

“Lo que está en juego aquí es la sobreviviencia de la Utier”, apuntó Negrón Comas al refutar los alegatos del gobierno en torno a la ausencia de un daño irreparable contra el sindicato.

El pasado 16 de junio, la Utier acudió a la jueza Swain para detener mediante un remedio de interdicto preliminar la implementación del contrato de Genera PR.

El sindicato planteó a la jueza que era necesario detener el traspaso de poder a la flota generatriz de la AEE porque el estado de derecho vigente, específicamente, la Ley 120 de 2020 y la Ley 17 de 2019 es diáfana al establecer que ninguna transacción con los activos de la AEE puede resultar en un monopolio horizontal o vertical y tampoco, ningún acuerdo puede ceder “el control” de los activos de generación y que ello resulte en el control del 50% o más de la capacidad generatriz de la corporación pública.

El contrato de APP de Genera PR pondría en manos del operador privado el 69% de la capacidad generatriz de la AEE, según admisiones del propio gobierno.

Desde la perspectiva de la Utier, su futuro no habría estado en juego si los activos de generación fósil no se hubieran transferido a un solo operador.

Swain preguntó a Negrón Comas si, habida cuenta que el pacto de APP con Genera PR es un contrato de operación y mantenimiento (O&M, en inglés) y por ende, no media una venta o transferencia de titularidad, la Utier buscaba afirmar que el contrato en controversia representaba una “asignación” de los activos de la AEE a esa empresa en lugar de una transferencia de responsabilidad.

A ello, la abogada se alejó del término “asignación” e indicó que lo inequívoco, tanto del tracto legislativo que dio pie a las leyes 120 de 2020 y 17 de 2019, como en el texto de los estatutos, es que el estado de derecho impide ceder “el control” de la capacidad de generación de la AEE a cualquier entidad en más de 50%.

Pero según McKeen, fue la falta de un servicio confiable por parte de la AEE, lo que provocó la aprobación de leyes para reclutar operadores privados y gestionar los activos de generación y la red eléctrica de la empresa pública.

De acuerdo con McKeen cuando la Utier se opuso al contrato de LUMA, también alegó que el contrato era leonino y con beneficios generosos para el operador.

“Lo que ha pasado es que a la Utier no le gusta el resultado de las leyes 120 y 17″, dijo McKeen al indicar a Swain que si antes fue correcto impedir la participación del sindicato en el caso de LUMA, ahora, lo correcto es desestimar los remedios solicitados por el sindicato en el caso de Genera.

McKeen dijo a Swain que los argumentos de la Utier también carecían de razón, pues al analizar el contrato de Genera, el Negociado de Energía de Puerto Rico ya había concluido que los activos de generación de la AEE estaban excluidos de las disposiciones vinculadas a monopolio en las leyes 120 y 17.

McKeen agregó que Puerto Rico no puede correrse el riesgo de no contar con personal con experiencia para operar la flota generatriz de la AEE, lo que quedó evidenciado durante la reciente ola de calor que vio Puerto Rico. Según la abogada, en esos días, la AEE no pudo generar suficiente electricidad para satisfacer la demanda dejando a sobre 40,000 sin servicio.

La experiencia de Genera y la falta de un plan en la AEE

Pero de acuerdo con Negrón Comas, Genera no tiene la experiencia para operar la flota generatriz sino que recurrirá a subcontratistas para esa gestión y además, la entrada del operador no resultará en una mejora instantánea de una infraestructura vieja.

Al continuar su línea de argumentos, sin embargo, McKeen dejó a la luz que, por causa de la transición a Genera PR, la AEE no tiene un plan de respuesta para responder en esta temporada de huracanes.

Por su parte, Farbiaz, el abogado de la JSF y también socio de Proskauer Rose, los alegatos de la Utier se reducen a “un asunto de dinero”.

Farbiaz aseguró que la Utier nunca precisó, en sus argumentos, qué daño irreparable sufrirían y si los supuestos daños afectarían a la organización o a sus miembros.

El abogado de la JSF sostuvo que los empleados representados por la Utier no perderán beneficios y tampoco perderán sus empleos o se afectarán las pensiones.

“Esto simplemente es un asunto de dinero y puede compensarse con dinero”, dijo Farbiaz.

Sin embargo, Negrón Comas hizo hincapié en que una vez se concrete el traspaso de la operación de la flota generatriz de la AEE a Genera, la Utier no podrá agregar más unionados a su base y tampoco representar a aquellos trabajadores que decida transferirse a otras agencias del gobierno en lugar de Genera.

“Eso deja a la Utier sin propósito alguno y no hay ninguna cantidad de dinero que pueda cambiar eso”, subrayó Negrón Comas.