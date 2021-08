Ante los recientes episodios de cancelaciones de vuelos por parte de Spirit Airlines y otras aerolíneas, que han dejado a cientos de pasajeros varados en Puerto Rico y otras jurisdicciones de Estados Unidos, muchos viajeros se han preguntado cuáles son sus derechos o que opciones ante tales circunstancias.

De acuerdo con el Departamento de Transportación de Estados Unidos, las aerolíneas no están a obligadas a compensar a los pasajeros por los atrasos o cancelaciones de vuelos. La ley solo exige compensar a los pasajeros cuando estos no pueden viajar porque el vuelo se sobrevendió.

La agencia estableció que si un vuelo es cancelado por la aerolínea, la mayoría de las empresas deciden reprogramar el viaje de forma gratuita en el próximo vuelo al destino, siempre y cuando hayan espacios disponibles.

No obstante, si la aerolínea cancela el vuelo de un viajero y este, a su vez, decide cancelar el viaje, la agencia aseguró que el cliente tiene derecho a recibir un reembolso por el transporte que no utilizó, incluyendo a los boletos que no son reembolsables.

“También tiene derecho a un reembolso por cualquier tarifa de equipaje que haya pagado y cualquier extra que haya comprado, como la asignación de un asiento”, estableció.

En caso de que una aerolínea ofrezca al cliente un cupón para un viaje en el futuro, la agencia federal recomendó a los viajeros que indaguen sobre las restricciones del cupón, como lo son las fechas de vencimiento, requisitos de reserva anticipada y los límites en la cantidad de asientos.

Aunque las compañías no están obligadas a colocar a los pasajeros con viajes cancelados en vuelos de otras aerolíneas, la agencia sostuvo que pueden hacerlo. Ante eso, exhortó a los clientes a que indaguen sobre esta opción con las aerolíneas.

“Pregúntele a la aerolínea o verifique en línea para ver si otra aerolínea tiene asientos disponibles y luego pregunte si la primera aerolínea transferirá su boleto a esa aerolínea. Sin embargo, recuerde que las aerolíneas no están obligadas a hacer esto. Además, tenga en cuenta que encontrar asientos disponibles en el vuelo de otra aerolínea puede resultar difícil, especialmente durante las vacaciones y otras horas pico de viaje”, resaltó.

Entretanto, la agencia recordó que las aerolíneas tampoco no están obligadas a proporcionar dinero, habitación de hotel, taxi o un cupón de comida cuando se cancelan los vuelos.

“Cada aerolínea tiene sus propias políticas sobre lo que hará con los pasajeros cuyos vuelos han sido cancelados. Si se cancela su vuelo, pregunte al personal de la aerolínea si pagarán las comidas o una habitación de hotel. Si bien algunas aerolíneas ofrecen estos servicios a los pasajeros, otras no brindan ningún servicio a los pasajeros varados”, explicó.

Igualmente, las aerolíneas no tienen que ofrecer un reembolso por los gastos afectados por la cancelación de un vuelo, como, por ejemplo, los gastos de hotel, crucero, vacaciones, concierto o pérdida de salario.

En caso de que una persona confronte problemas con una aerolínea y no logre resolverlo, puede colocar una querella ante el Departamento de Transportación federal. A nivel estatal, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) confirmó que su rol es limitado.