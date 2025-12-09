Abre sus puertas el primer Hyatt Centric en Puerto Rico

El primer hotel Hyatt Centric en Puerto Rico abrió sus puertas este martes en Isla Verde, luego de un proyecto de mejoras que rondó $30 millones.

La hospedería que hasta ahora se mercadeaba como Hotel Verdanza, se mantuvo abierta durante el proceso de transición y remodelación para convertirse en un Hyatt, ahora en manos de su nuevo propietario.

El hotel fue adquirido en abril de 2023 por HJ Partners LLC, una sociedad formada por los inversionistas locales Interlink y Vivo Beach Club, ante la propiedad fue rescatada y renovada por el hotelero Rick Newman. La compraventa significó una inversión inicial de $24 millones.

Los frutos del proceso de mejoras se dieron a conocer este martes, durante la inauguración de la hospedería, evento al que asistieron los propietarios, figuras del sector turístico local y oficiales de gobierno.

Unas 125 personas laboran en el nuevo Hyatt Centric en Isla Verde. La propiedad operaba anteriormente como el Hotel Verdanza. (alexis.cedeno)

Proyecto con talento local

Federico J. Sánchez Ortiz, presidente y principal oficial ejecutivo (CEO) de Interlink y copropietario de Hyatt Centric San Juan Isla Verde resaltó el hecho de que la propiedad es el primer Hyatt Centric en Puerto Rico, una línea de la cadena hotelera Hyatt que se centra en propiedades tipo boutique de corte o ubicación estratégica.

“El capital, los banqueros, abogados, contratistas, obreros, artistas y suplidores son del patio”, dijo Sánchez Ortiz. “Más aún, logramos la exhaustiva renovación de un hotel de 1962, manteniendo abiertas las operaciones y conservando la plantilla de empleados, con todos los retos que eso conlleva”.

Agregó que el hotel tiene 120 empleados permanentes, mientras que el proceso de construcción significó la contratación de unas 275 personas.

Vista de la piscina del Hyatt Centric en Isla Verdad. La hospedería es propiedad de HJ Partners LLC, firma que invirtió unos $30 millones en mejoras. (alexis.cedeno)

Fue el año pasado que se anunció que el antiguo Hotel Verdanza se convertiría en un Hyatt Centric. Este es el sexto hotel Hyatt en Puerto Rico, donde cuentan con los hoteles Hyatt Place & Hyatt House San Juan, Hyatt Place Bayamón, Hyatt Place Manatí y Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico, en Río Grande.

En 2023, El Nuevo Día publicó que la negociación de venta de Verdanza se extendió por un año y medio antes de que pasara a manos de HJ Partners LLC, entidad integrada por los propietarios del complejo de entretenimiento Vivo Beach Club y la desarrolladora local Interlink.

La hospedería, aledaña a Embassy Suites, cuenta con un gimnasio, más de 16,000 pies cuadrados de espacios para reuniones y grupos, una terraza con piscina y un restaurante y bar junto a la piscina. El diseño estuvo a cargo de las firmas V Architecture y 3MG junto a las firmas de diseño de interior Barkerville y los arquitectos paisajistas EDSA. Interlink Construction fue el contratista general a cargo de los trabajos de renovación, que se extendieron por unos dos años.

Según los propietarios, el vínculo con Vivo Beach Club permitirá que los huéspedes del nuevo Hyatt Centric puedan utilizar las instalaciones del club aledaño al Balneario de Carolina.

“Con instalaciones renovadas, un Beach Club exclusivo para huéspedes y una amplia oferta culinaria, recreativa y cultural, el hotel se posiciona como un nuevo referente para locales y visitantes”, comentó Luis y Matías Fernández, propietarios de Vivo Beach Club y co-dueños de Hyatt Centric San Juan Isla Verde.

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián E. Negrón Reichard, resaltó por su parte que el hotel se mantuviera operando durante el proceso de remodelación.

“La apertura del sexto hotel Hyatt en Puerto Rico es una muestra clara de la confianza del sector privado en el potencial de nuestra Isla”, dijo el abogado al destacar que la hospedería no cesó operaciones durante el proceso y “sabemos que no es fácil renovar un hotel a la vez que se mantiene la calidad que esperan nuestros visitantes”.

Empieza lenta la temporada

De otra parte, el hotelero Raúl Bustamante, presidente de la junta de directores de Discover Puerto Rico y gerente general del hotel Royal Sonesta, y quien asistió a la ceremonia de apertura del Hyatt Centric, dijo que la temporada comenzó más lenta de lo usual, pero dijo que ya está recuperando.

“Ahora mismo lo veo muy positivo, contrario a lo que veíamos hace 30 o 45 días, que se veía un poco lenta. En las últimas dos semanas ha habido un aumento sustancial que se extiende hasta marzo”, afirmó al expresar su deseo de que pronto reabra el Ritz-Carlton de Isla Verde, que permanece cerrado. “Lo que quiero es que el Ritz-Carlton abra antes, mientras más rápido, mejor para todos”.

El hotelero afirmó además, a preguntas de la prensa, que Puerto Rico podría beneficiarse del clima contra los inmigrantes en Estados Unidos. Dijo que muchos viajeros no conocen la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, lo que a su entender beneficia el flujo de turistas a la isla.

“Creo que a Puerto Rico (la relación político jurídica con Estados Unidos) le ha beneficiado porque en Puerto Rico, en muchos casos, la gente no tiene mucha claridad si es Estados Unidos o no. Eso nos ha ayudado y mucha gente busca destinos seguros y cercanos, y Puerto Rico es ideal para eso”, aseveró.

Bustamante habló con la prensa durante la apertura del Hyatt Centric. El hotelero celebró el relanzamiento de la hospedería al catalogarlo como un paso positivo para la industria hotelera.

“Esto nos conviene a todos. No lo llamo competencia, sino complemento”, dijo.