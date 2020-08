“Aunque la situación de las agencias de viajes en Puerto Rico es crítica y no tenemos prácticamente ninguna venta, solo cancelaciones y reembolsos, hemos cumplido y protegido a nuestros clientes”.

Con estas palabras resumió Iván Soler, dueño de Agencias Soler, en Mayagüez, el sentir de un sector duramente golpeado por el desplome en la demanda de viajes a nivel mundial provocada por la pandemia de COVID-19.

La precaria situación del sector salió a la luz una vez más esta semana, cuando trascendió que la compañía Travel Concepts, que hace negocios como Travel with Sears, radicó quiebra bajo el capítulo 11 (reorganización) tras adeudar $4.39 millones a casi 2,000 acreedores. La empresa expresó su intención de devolver el dinero a clientes cuyos viajes fueron cancelados debido al COVID-19 y alegó que dependen de líneas aéreas y de cruceros que han demorado en enviar los reembolsos.

Ángel Alverio, presidente del Capítulo de Puerto Rico de la Sociedad Americana de Asesores de Viajes (ASTA, en inglés), argumentó que las agencias de viajes en la isla “hemos rescatado y ayudado a recuperar unos $200 millones en reembolsos para nuestros clientes”.

“Más de un 80% de los reembolsos ya se procesaron”, agregó Alverio, quien explicó que las agencias son intermediarias entre los consumidores y las aerolíneas, los cruceros y hospederías, a las que les envían los pagos hechos por los clientes cuando reservan sus viajes. “El problema es que no todos los suplidores nos reembolsan a nosotros con la rapidez que los clientes esperan”.

Soler coincidió con que a la mayor parte de los consumidores se les ha devuelto el dinero por concepto de viajes cancelados debido a la pandemia. “Los que faltan por reembolsar son los que tenían vuelos internacionales porque todavía las líneas aéreas no han cumplido a cabalidad con sus deberes, pero están en el proceso”, sostuvo.

Alverio dijo que aerolíneas estadounidenses como United, American, Delta y JetBlue han reembolsado bien, al igual que la española Iberia, pero que la panameña Copa devuelve el dinero lentamente y que la colombiana Avianca no está reembolsando porque se declaró en bancarrota.

En cuanto a las líneas de cruceros, mencionó que ahora es que la italiana MSC Cruises está comenzando a devolver el dinero, mientras que Carnival y Royal Caribbean están aun a mitad del proceso. “Ellos están tratando de devolver el dinero a un ritmo que les garantice su seguridad financiera, pero el público no lo sabe y cree que nosotros tenemos el dinero tranca’o”, manifestó.

Ambos indicaron que muchos hoteles y negocios de alquiler de autos no realizan devoluciones, sino que ofrecen un crédito para redimirlo una vez puedan reanudarse los viajes.

A modo de ejemplo, Soler contó: “Tenía un grupo de 170 personas que viajaba en julio a República Dominicana y tuve que poner de mis chavos para reembolsarle a los clientes. Me corrí ese riesgo y estoy esperando que el hotel me devuelva el dinero a mí, pero hay otras agencias que no pueden hacer lo que yo hice”.

A los consumidores, los entrevistados les recomendaron tener paciencia y mantenerse en comunicación con su agencia de viaje. “Al consumidor hay que mantenerlo informado sobre el estatus de su reembolso. Puede comunicarse con la Compañía de Turismo de Puerto Rico y hacer una querella contra la (agencia de viajes) que no esté cooperando”, concluyó Alverio.