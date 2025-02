Aumentan los pasajes reservados para visitar a Puerto Rico en la primera mitad del 2025

“Si vemos los alquileres, ambos periodos están muy por encima del 2024 lo que indica un buen comienzo no solo para los alquileres, sino también para el segmento de alojamiento combinados en la primera mitad del 2025” , indicó Laressa Morales, directora de Investigaciones y Análisis de Discover Puerto Rico.

Sin embargo, los aumentos no se replican en el sector de los hoteles, que para el 9 de febrero mostraban un ritmo de reservaciones similar o por debajo al año pasado, según el análisis basado en datos de Travel Click, AirDNA y Foward Keys.

Por otro lado, Discover Puerto Rico presentó información sobre el rendimiento de sus iniciativas en los pasados meses. Entre estas, se destacó “Love Letter from Puerto Rico”, un video promocional protagonizado por el actor Amaury Nolasco que generó sobre 246 millones de impresiones. La iniciativa, además de promover las visitas, educa sobre la importancia de conservar la naturaleza, apreciar la cultura boricua y respetar a las comunidades locales.

La vicepresidenta de Mercadeo de Discover Puerto Rico, Glorianna Yamín, también resaltó promociones con National Geographic y Sojern, así como una cobertura amplia del destino por medios como Travel and Leisure, AFAR, Thrillist, USA Today, Conde Nast y The New York Times.