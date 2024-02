Casino Metro invierte $6 millones en la expansión de sus instalaciones en el Hotel Sheraton

“Son 150 máquinas tragamonedas adicionales, de 500 que teníamos. Eso es 30% del crecimiento y no es poca cosa. Es una expansión grande. Hay casinos con la cantidad de máquinas que tenemos nosotros solo en la expansión”, dijo. “Somos el casino principal de la isla en cuanto a recaudos, el más que aportamos al grupo B, que es la Compañía de Turismo (de Puerto Rico), la UPR y el Fondo General. Casi llegamos a $20 millones en aportaciones a ese grupo y aquí podemos traer $5 millones más, si calculas que hay 30% más de negocio”, indicó.

“(El casino) no es uno de los renglones principales que viene buscando el turista, pero añade al entretenimiento y la actividad. Este casino en particular es un casino diverso. Puedes venir a disfrutar de la barra y tienes música en vivo todos los días y, si no quieres jugar, acompañas a alguien que le guste”, afirmó Barbeito. “Se juntan varios elementos que pueden, entre sí, aportar a la actividad turística”.