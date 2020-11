“Tenemos que asegurarnos de que estemos todos igual de fiscalizados”, sostuvo ayer el nuevo presidente de la junta de directores de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA, en inglés), Joaquín Bolívar III, en alusión al cumplimiento de las órdenes ejecutivas del gobierno relacionadas con la pandemia de coronavirus COVID-19.

Bolívar, quien es presidente del San Juan Water & Beach Club Hotel, en Isla Verde y del Courtyard by Marriott San Juan, en Miramar, fue elegido líder de la PRHTA el pasado martes mediante votación electrónica de los socios de la entidad. El pasado líder de la entidad, Pablo Torres, pasará de lleno a sus nuevas funciones como presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA, en inglés), que agrupa a 33 destinos de la zona.

Al frente de la PRHTA, una de las primeras acciones de Bolívar fue comisionar una radiografía de la entidad para identificar oportunidades de colaboración con los miembros activos de la asociación y fomentar una mayor participación de los socios que no están activos.

“La tarea principal mía a corto plazo va a ser conectar personalmente con exsocios que ya no pertenecen a la asociación y averiguar por qué ya no pertenecen. Quiero escuchar sus preocupaciones e identificar cómo podemos colaborar en el futuro”, indicó Bolívar. “Lo importante es que todos tengamos el mismo mensaje y estemos remando todos en la misma dirección para echar adelante a nuestro destino”.

“Nuestro plan de trabajo también incluye identificar los problemas más comunes de la industria para así poder unirnos, en una misma voz, y tener una representación más fuerte a nivel de gobierno”, abundó Bolívar.

Hablando del gobierno, dijo no entender el razonamiento detrás de las restricciones adicionales implementadas en la orden ejecutiva que entró en vigor ayer, que dispone que solo se podrá realizar deportes individuales en las playas y balnearios, prohíbe su uso recreacional y el uso de sillas y sombrillas. “No entiendo cómo me pueden decir a mí que estoy más seguro en una megatienda que en una playa”, manifestó.

Indicó que ya el sector comenzó a ver el efecto de la nueva orden, que también redujo a 30% la capacidad máxima de personas en piscinas, casinos y gimnasios para evitar la propagación del virus. “Preliminarmente, las propiedades con las que he hablado han tenido caídas de doble dígito en (reservas de) habitaciones”, dijo Bolívar. “Uno no se va a ir de vacaciones a un sitio para usar el kayak por 15 minutos hasta que me canse y luego meterme en la habitación porque no me puedo sentar en mi sillita de playa”.

Bolívar, quien cuenta con 20 años de experiencia en la industria, contó que una baja ocupación de habitaciones durante la temporada alta de turismo, que va desde finales de noviembre hasta abril, pudiera tener como consecuencia que los hoteles no vuelvan a reclutar a los empleados que habían dejado ir durante la pandemia.

Indicó que hay hospederías en que la ocupación está entre 65% y 80% por debajo de los niveles de esta misma época el año pasado. También denunció la falta de intervención del gobierno con los alquileres a corto plazo que incumplen con las órdenes ejecutivas.

Por otro lado, Bolívar resaltó la importancia que tendrá la organización de mercadeo de destino (DMO, en inglés) Discover Puerto Rico para promover la llegada de turistas del exterior una vez la isla esté preparada para ello, por lo que urgió al gobierno a asignarle más fondos. Anticipó que la PRHTA apoyará cualquier iniciativa dirigida a detener el proceso que convertirá a la Compañía de Turismo de Puerto Rico en una oficina del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

Mientras, Torres indicó que al frente de la CHTA, los planes a corto plazo son comunicar lo que están haciendo las islas de la zona para recibir turistas y reposicionar al Caribe como destino.