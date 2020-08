El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) tiene tres días para responder la demanda presentada el pasado lunes por Ángel Matos García, portavoz de la Comisión de Turismo en la Cámara de Representantes, quien alega que la agencia incumplió con la Ley 141 de 2018, que le ordena absorber a la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).

De acuerdo con Matos, esos tres días que le dio el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, se cumplen el próximo lunes.

El recurso legal se presentó luego de que trascendiera que empleados de la CTPR recibieron cartas en que el DDEC les comunicaba que, efectivo este mes de agosto, pasarían a reportarse directamente a esa agencia. Las misivas son parte de un proceso que va acorde con el plan de reorganización que convertirá a la CTPR en una oficina dentro del DDEC y que se aprobó en 2018 al firmarse la Ley 141, indicó en aquella ocasión el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy.

PUBLICIDAD

En su demanda, Matos alega que el DDEC incumplió con la Ley de Ejecución del Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 2018, que dispone, en su artículo 2.2, que la CTPR se mantendrá como corporación pública adscritas al DDEC hasta que su secretario certifique que se cumplió con el proceso de transición correspondiente y haga llegar esa certificación al gobernador y a la Asamblea Legislativa. La Legislatura, según Matos, nunca recibió ese documento.

“No se ha certificado ante la Legislatura ni ante la gobernadora que el DDEC está listo para recibir a la Compañía de Turismo. El DDEC no tiene los fondos ni el espacio para recibir la cantidad de empleados que migrarían a la agencia”, sostuvo hoy Matos. “Por eso no puede entregar la certificación, porque no están en posición de absorber a la Compañía de Turismo”.

“La certificación le asegura a la Asamblea Legislativa que todos los elementos fiscales, de administración de recursos humanos y de propiedades, están en orden”, apuntó el legislador. Agregó que este paso es importante porque “la Compañía de Turismo maneja los recaudos del ‘room tax’, de las tragamonedas de los casinos, coordina contratos de acceso aéreo y de líneas de cruceros, administra el contrato con el DMO (organización de mercadeo de destino) y tiene varias facilidades de las que son custodios”. Una de esas instalaciones es la Ventana al Mar, en Condado.

En su demanda de interdicto preliminar, interdicto permanente y sentencia declaratoria, Matos solicita al tribunal que declare inconstitucional las actuaciones de Laboy por incumplir con el plan de reorganización del DDEC, emita un interdicto permanente prohibiéndole al secretario realizar las movilizaciones de personal que no estén en cumplimiento con la Ley 141, y emita un entredicho provisional y una orden de cese y desista para detener el movimiento de personal de la agencia a la CTPR.

PUBLICIDAD

Matos indicó que, una vez el DDEC conteste la demanda, el tribunal pautará una vista argumentativa, la cual estimó que podría pautarse para la semana que viene. “Lo más importante aquí, además de evitar que la Compañía de Turismo desaparezca, es que hay decenas de empleados de carrera que ya no se tienen que reportar a Turismo, sino al DDEC”, sostuvo.

Al momento, la CTPR cuenta con una plantilla de 211 empleados. Cuando trascendió el envío de las cartas, Laboy no especificó cuántos trabajadores las recibieron.

Sí dijo, en una entrevista la semana pasada, que aun cuando los empleados que recibieron las cartas se reporten a supervisores del DDEC, seguirán trabajando en las oficinas de la CTPR, cuya sede ubica en el edificio La Princesa en el Viejo San Juan, en lo que se habilitan espacios para ellos en los edificios de Fomento y de la Compañía de Comercio y Exportación, ambos en Hato Rey.

En aquella ocasión, estimó que la mudanza pudiera darse en el 2021, aunque la CTPR pudiera convertirse en una oficina dentro del DDEC antes de que acabe este año.

Cuando se le solicitó hoy al DDEC una reacción a la demanda, la agencia envió la siguiente respuesta: “El DDEC no comenta asuntos que están ante la consideración de los tribunales. No litigamos casos en los medios de comunicación”.