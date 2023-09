Debido al aumento en los costos de transportación marítima y los retos relacionados a la cadena suministros tras la pandemia del COVID-19, cada vez son más las líneas de cruceros que están supliendo sus embarcaciones con productos de los lugares donde operan.

Ese es el caso de Royal Caribbean, cuya vicepresidenta global de Alimentos y Bebidas, Vina Jumpp, sostuvo que la compañía está apostando por incrementar su número de suplidores en diversas regiones, incluyendo el Caribe, donde el muelle de San Juan figura entre los cuatro puertos clave para comprar provisiones.

“Si hoy metemos productos en un contenedor hacia Europa, tardamos seis semanas para que llegue ese contenedor. Si enviamos productos desde Estados Unidos hoy a China, son tres meses”, expresó la ejecutiva sobre los retos que enfrenta la industria.

“Tres meses de vida útil del producto, costos de mantenimiento, el costo financiero y los riesgos que eso también plantea. Para nosotros eso no es sostenible y lo que hemos estado haciendo es suministrar a nivel regional y local para poder reducir los contenedores que tenemos”, agregó durante su alocución en unas de las conferencias del Next: Puerto Rico Tourism Summit 2023.

En el caso de Puerto Rico, sostuvo que la relación de Royal Caribbean y suplidores locales es extensa. Destacó que en 2018 el impacto económico de sus negocios en la isla ascendió a $5.1 millones, cifra que se redujo en 2022 a $700,000.

La caída, subrayó, está relacionada a los efectos de la pandemia del COVID-19, que limitaron la actividad de cruceros entre 2022 y 2021, así como a la reducción de barcos de la compañía con puerto base en San Juan.

“Es muy importante que su gobierno ejerza presión para que los barcos vengan a Puerto Rico y para que estén aquí todo el año. Lamento mucho que haya trabajo que hacer ahí, pero estoy segura de que Puerto Rico está preparado para el desafío. El objetivo es realmente desarrollar nuevos proveedores en Puerto Rico y expandir las compras”, afirmó.

Actualmente, la línea de cruceros no tiene embarcaciones con puerto base en Puerto Rico, pero entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024 comenzará a operar en el muelle de San Juan el barco Jewel of the Seas, mientras que de abril a septiembre de 2024 hará lo propio el Rhapsody of the Seas.

Este último marcará el regreso de los cruceros durante la temporada de verano en Puerto Rico, luego de varias temporadas de ausencia.

De acuerdo con Jumpp, Royal Caribbean tiene cinco suplidores en Puerto Rico, entre los que se encuentra la empresa Tres Monjitas, a la vez que está en conversaciones con otros seis, todos enfocados en la industria de bebidas y alimentos.

Orlando González, gerente general de Tres Monjitas, contó que su experiencia con la línea de cruceros ha sido satisfactoria, al tiempo que exhortó a otras empresas a perder el miedo y ofrecer sus servicios a este tipo de compañías.

A tenor con el ejecutivo, la clave para tener éxito a la hora de hacer negocios con los cruceros es ofrecer productos de calidad y cumplir con las reglamentaciones necesarias.

“Nuestra forma de manufactura es la cesta que todo el mundo conoce, por lo que tenemos que hacer un re empaque para llevarlo a la línea de crucero, pero realmente es nuestro orgullo poder servir a las líneas de cruceros y que cuando los turistas entren a los barcos, vean leche Tres Monjitas”, aseveró.

González y Anthony Cardona, director del programa de Alimentos y Bebidas del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), destacaron, además, que hacer negocios con suplidores locales es beneficioso para las líneas de cruceros, ya que el gobierno ofrece incentivos para ello.

“Los cruceros tienen un programa donde reciben un incentivo de 10% por la compra de un producto local y cuando ese producto es manufacturado local se añade un 5%, para un total de 15%. Ese programa existe para que los cruceros puedan nutrirse de esos incentivos”, estableció Cardona.

“Lo que pretendemos en el Departamento de Desarrollo Económico es promover la máxima compra posibles por parte de los cruceros que están visitando, especialmente de lo que están haciendo puerto base en Puerto Rico”, agregó.

Cardona no precisó cuántas líneas de cruceros hacen negocios con suplidores boricuas, pero aseveró que recientemente recibieron a un nuevo grupo de compañías para ofrecerle la oferta de las empresas locales.