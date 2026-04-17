¿Dormirías en una litera en pleno vuelo? Esta aerolínea lo hará posible

Wellington - Dormir en un vuelo de larga distancia en clase turista siempre ha sido una fantasía para muchos viajeros. Air New Zealand pronto ofrecerá una solución que consiste en subirse a una litera de tres pisos con unos calcetines especiales.

La aerolínea pronto abrirá las reservas para estancias de cuatro horas en las cápsulas de sueño Skynest y afirma que serán las primeras camas planas para pasajeros de vuelos económicos. Sin embargo, los pasajeros se acurrucarán con sus compañeros, por lo que se prohíben los perfumes fuertes y las camas compartidas.

Las literas con cortinas estarán a disposición de los pasajeros de clase turista y turista superior en los nuevos Boeing 787-9 Dreamliner de la aerolínea a partir de noviembre. Los aviones cubrirán la ruta de Auckland a Nueva York, uno de los vuelos comerciales más largos del mundo, en el que los pasajeros de clase turista permanecen sentados en posición vertical entre 16 y 18 horas.

PUBLICIDAD

En su lugar, los viajeros tendrán la opción de reservar con antelación una plaza de cuatro horas en una cabina con cortinas, con un coste a partir de $291, además del precio de sus billetes en clase turista. Pero el uso de las seis cabinas, dispuestas en forma de literas triples entre los camarotes, pondrá a los pasajeros muy cerca de otros, lo que ha llevado a la aerolínea a publicar notas de etiqueta.

Los pasajeros deben abstenerse de comer en las cápsulas, que no pueden ser utilizadas por niños ni visitantes adicionales.

“Eso significa que solo se pueden echar siestas en solitario”, dice el sitio web de Air New Zealand. Para aquellos preocupados por la limpieza, la aerolínea asegura a los viajeros que las almohadas, mantas y sábanas suministradas “se renuevan” entre siestas de cuatro horas.

Los pasajeros también deben ponerse unos calcetines especiales para entrar en la cabina, abrocharse los cinturones sobre las mantas y no rociarse con “perfumes o pociones” malolientes. Los pasajeros serán despertados por un suave cambio de iluminación al final de su estancia de cuatro horas en la litera, o por un auxiliar de vuelo, posiblemente menos suave, si no se despiertan a tiempo.

Cada litera tiene aproximadamente la longitud de una cama normal -6.7 pies-, pero las cápsulas no dejan espacio para sentarse y el acceso “requiere agacharse, arrodillarse, arrastrarse o trepar hasta el espacio”, dice el sitio web del avión. Las literas miden aproximadamente 2.1 pies de ancho a la altura de los hombros y se estrechan hasta cerca de 1.3 pies en la zona de los pies.

PUBLICIDAD

Los asientos o sofás que se convierten en camas en el cielo no son una novedad para los viajeros de negocios y primera clase, pero Air New Zealand cree que sus literas reclinables para viajeros de clase turista serán una primicia mundial.

La oferta de la aerolínea nacional neozelandesa es la última de las compañías aéreas que intentan vender mejoras de asiento y otros complementos a los viajeros en clase turista. Air New Zealand anunció por primera vez que las camas económicas estaban en desarrollo en 2020.

La aerolínea ha aumentado las tarifas y recortado algunos vuelos nacionales de su programación en respuesta al aumento de los costes del combustible para aviones durante la guerra en Oriente Medio. En marzo, suspendió sus previsiones de beneficios debido a la volatilidad del precio del combustible y advirtió de que era posible que se produjeran más cambios en sus rutas.

Pero en uno de sus vuelos más largos, los viajeros podrán por fin dormir un poco, aunque deberán esperar ronquidos, para los que se proporcionan tapones para los oídos, según la aerolínea.

1 / 16 | Volar ahora es más caro: Las aerolíneas que aumentaron el precio de las maletas. Viajar en 2026 es más caro: varias aerolíneas han aumentado el precio de las maletas, elevando los costos para los pasajeros en vuelos dentro y fuera de Estados Unidos. - Jose Luis Magana 1 / 16 Volar ahora es más caro: Las aerolíneas que aumentaron el precio de las maletas Viajar en 2026 es más caro: varias aerolíneas han aumentado el precio de las maletas, elevando los costos para los pasajeros en vuelos dentro y fuera de Estados Unidos. Jose Luis Magana Compartir

---