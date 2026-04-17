Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 12:11 PM
S&P 500 - (CFD)
7041.28
0.26%
·
Dow Jones
48578.72
0.24%
·
Nasdaq
24102.70
0.36%
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Dormirías en una litera en pleno vuelo? Esta aerolínea lo hará posible

Ofrecerá el servicio en vuelos de larga distancia a partir de noviembre, exigiendo a los pasajeros que sigan un protocolo estricto

17 de abril de 2026 - 7:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta foto facilitada por Air New Zealand se ven módulos para dormir en una maqueta de la cabina de un avión en Auckland, Nueva Zelanda. (HONS)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Wellington - Dormir en un vuelo de larga distancia en clase turista siempre ha sido una fantasía para muchos viajeros. Air New Zealand pronto ofrecerá una solución que consiste en subirse a una litera de tres pisos con unos calcetines especiales.

RELACIONADAS

La aerolínea pronto abrirá las reservas para estancias de cuatro horas en las cápsulas de sueño Skynest y afirma que serán las primeras camas planas para pasajeros de vuelos económicos. Sin embargo, los pasajeros se acurrucarán con sus compañeros, por lo que se prohíben los perfumes fuertes y las camas compartidas.

Las literas con cortinas estarán a disposición de los pasajeros de clase turista y turista superior en los nuevos Boeing 787-9 Dreamliner de la aerolínea a partir de noviembre. Los aviones cubrirán la ruta de Auckland a Nueva York, uno de los vuelos comerciales más largos del mundo, en el que los pasajeros de clase turista permanecen sentados en posición vertical entre 16 y 18 horas.

En su lugar, los viajeros tendrán la opción de reservar con antelación una plaza de cuatro horas en una cabina con cortinas, con un coste a partir de $291, además del precio de sus billetes en clase turista. Pero el uso de las seis cabinas, dispuestas en forma de literas triples entre los camarotes, pondrá a los pasajeros muy cerca de otros, lo que ha llevado a la aerolínea a publicar notas de etiqueta.

Los pasajeros deben abstenerse de comer en las cápsulas, que no pueden ser utilizadas por niños ni visitantes adicionales.

“Eso significa que solo se pueden echar siestas en solitario”, dice el sitio web de Air New Zealand. Para aquellos preocupados por la limpieza, la aerolínea asegura a los viajeros que las almohadas, mantas y sábanas suministradas “se renuevan” entre siestas de cuatro horas.

Los pasajeros también deben ponerse unos calcetines especiales para entrar en la cabina, abrocharse los cinturones sobre las mantas y no rociarse con “perfumes o pociones” malolientes. Los pasajeros serán despertados por un suave cambio de iluminación al final de su estancia de cuatro horas en la litera, o por un auxiliar de vuelo, posiblemente menos suave, si no se despiertan a tiempo.

Cada litera tiene aproximadamente la longitud de una cama normal -6.7 pies-, pero las cápsulas no dejan espacio para sentarse y el acceso “requiere agacharse, arrodillarse, arrastrarse o trepar hasta el espacio”, dice el sitio web del avión. Las literas miden aproximadamente 2.1 pies de ancho a la altura de los hombros y se estrechan hasta cerca de 1.3 pies en la zona de los pies.

Los asientos o sofás que se convierten en camas en el cielo no son una novedad para los viajeros de negocios y primera clase, pero Air New Zealand cree que sus literas reclinables para viajeros de clase turista serán una primicia mundial.

La oferta de la aerolínea nacional neozelandesa es la última de las compañías aéreas que intentan vender mejoras de asiento y otros complementos a los viajeros en clase turista. Air New Zealand anunció por primera vez que las camas económicas estaban en desarrollo en 2020.

La aerolínea ha aumentado las tarifas y recortado algunos vuelos nacionales de su programación en respuesta al aumento de los costes del combustible para aviones durante la guerra en Oriente Medio. En marzo, suspendió sus previsiones de beneficios debido a la volatilidad del precio del combustible y advirtió de que era posible que se produjeran más cambios en sus rutas.

Pero en uno de sus vuelos más largos, los viajeros podrán por fin dormir un poco, aunque deberán esperar ronquidos, para los que se proporcionan tapones para los oídos, según la aerolínea.

Viajar en 2026 es más caro: varias aerolíneas han aumentado el precio de las maletas, elevando los costos para los pasajeros en vuelos dentro y fuera de Estados Unidos.El aumento en las tarifas de equipaje se debe principalmente al alza en los costos operacionales, especialmente el incremento en el precio del combustible, lo que ha llevado a las aerolíneas a ajustar sus cargos para los pasajeros en 2026.Los aumentos en tarifas de equipaje también impactan a esta aerolínea tras su integración con Alaska Airlines.
1 / 16 | Volar ahora es más caro: Las aerolíneas que aumentaron el precio de las maletas. Viajar en 2026 es más caro: varias aerolíneas han aumentado el precio de las maletas, elevando los costos para los pasajeros en vuelos dentro y fuera de Estados Unidos. - Jose Luis Magana

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Nueva ZelandaBreaking NewsAvión
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 17 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: