El Wonder of the Seas de Royal Caribbean, el barco crucero más grande del mundo, y el Silver Moon, exclusivo crucero de lujo de la línea Silversea, atracaron por primera vez este martes en Puerto Rico, informó la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) en un comunicado de prensa.

A su llegada al puerto de San Juan los pasajeros fueron recibidos al son de bomba y plena puertorriqueña y pudieron apreciar y adquirir artesanías locales para rememorar su visita a la Isla. Acto seguido, el gobernador Pedro Pierluisi, el director de la Autoridad de Puertos Joel Pizá Batiz, y la subdirectora ejecutiva de la CTPR, Marga López, junto a otros representantes del sector público y privado, dieron la bienvenida oficial al capitán y tripulación del Wonder of the Seas y realizaron la tradicional ceremonia de intercambio de placas la cual conmemora el primer viaje de una embarcación al puerto de la ciudad capital. Esto también se llevará a cabo mañana con el Silver Moon.

“Vamos a continuar fortaleciendo el sector turístico para que Puerto Rico siga posicionándose como un destino de clase mundial. La llegada de estos dos cruceros, que incluye el más grande del mundo, es muestra de que somos una alternativa de excelencia para el turista. Nuestra Isla ha dado cátedra en cuanto a la vacunación y las medidas para prevenir el Covid, esto ha significado un mejor panorama para el turismo. Con la visita de estas dos embarcaciones al Puerto de San Juan, durante su temporada inicial, tendremos una inyección de alrededor de $1,025,000″, expresó Pierluisi.

/ El barco, de la empresa Royal Caribbean, zarpó el pasado 4 de marzo del puerto de Fort Lauderdale, Florida, en su travesía inaugural. (Suministrada)

Vistazo del interior del crucero Wonder of the Seas. (Suministrada)

El crucero cuenta con cuatro piscinas; una chorrera con altura de un edificio de 10 pisos; un simulador de olas para practicar deportes acuáticos; pista de patinaje de hielo; y parque de juegos entre otras amenidades. (Suministrada)

Los pasajeros del Wonder of Seas fueron recibidos al son de bomba y plena puertorriqueña. (Suministrada)

En la foto, los miembros de la tripulación del barco al ser recibidos por oficiales del gobierno de Puerto Rico. (Suministrada)

Por su parte, el director de la CTPR, Carlos Mercado Santiago, dijo en declaraciones escritas que en el gobierno “estamos haciendo nuestra parte para lograr la recuperación total de este importante sector de la industria turística y para incrementar su aportación a la economía local identificando oportunidades claves para aumentar las visitas a todas las regiones de la Isla e incentivar un mayor número de cruceros homeport (puerto base)”.

El ejecutivo de Turismo añadió que los ofrecimientos, tanto para visitas a puerto como para estadías pre y post crucero, combinados con la reputación de Puerto Rico como un destino que cumple con estrictos estándares de salud y seguridad “proveen un valor añadido para los que disfrutan de tomar vacaciones en crucero y aportan a hacer de nuestro destino uno aún más competitivo en un mercado tan popular como el Caribe”.

Por su parte, Pizá Bátiz indicó que “la visita del crucero más grande del mundo en su viaje inaugural, Wonder of the Seas, y del exclusivo crucero de lujo, Silver Moon, enaltecen al Puerto de San Juan y representan un respaldo a la APPR en su empeño de solidificar la industria tras una pausa imprevista a causa de la pandemia. Cada nueva operación o ampliación de las existentes representa el fruto de las iniciativas dirigidas a propiciar mejores y mayores oportunidades de progreso para todos. El beneficio de cada llegada de crucero trasciende la Autoridad e impacta, directa e indirectamente, a los hoteles, taxistas, tour operadores, guías turísticos, suplidores de servicios y la actividad comercial del Viejo San Juan, particularmente”.

El Wonder of the Seas, que tiene capacidad para un máximo de 6,988 pasajeros y una tripulación de 2,300, zarpó el pasado 4 de marzo del puerto de Fort Lauderdale, Florida, en su travesía inaugural. El itinerario de siete días incluye paradas en los puertos de Labadee, Haití; Nassau, Bahamas y Coco Bay, Bahamas; antes de su regreso al puerto de Fort Lauderdale. El crucero cuenta con cuatro piscinas; la chorrera Ultimate Abyss, la cual tiene una altura de un edificio de 10 pisos; un simulador de olas para practicar deportes acuáticos; una pista de patinaje de hielo; un extenso parque de juegos; entretenimiento en vivo; salones de spa; restaurantes con diversos menús y estilos culinarios entre otras amenidades.

En contraste, el Silver Moon tiene una ocupación máxima de 596 pasajeros y una tripulación de 410 tripulantes. Aun siendo el crucero más grande de la línea especializada en viajes de lujo, la nave combina la intimidad de una nave pequeña con espaciosas suites, características que distinguen a la marca Silversea. El crucero zarpó de Bridgetown, Barbados el 22 de febrero y recorrerá varios puertos del Caribe Oriental. Entre las islas a visitar antes de su parada final en Fort Lauderdale el próximo 11 de marzo se encuentran St. Lucia, Aruba, St. Thomas, St. Maarten y Puerto Rico.

De acuerdo con el itinerario de Royal Caribbean, el Wonder of the Seas estará realizando dos visitas al puerto de San Juan durante el año fiscal 2022. Por su parte, el Silver Moon cierra su temporada en el Caribe con este viaje para trasladarse desde Fort Lauderdale hacia el Mediterráneo.