Los dueños del hotel Normandie, la entidad The Normandie OZ, administrarán el estadio Sixto Escobar por los próximos 30 años, tras cerrar un acuerdo de entendimiento con el municipio de San Juan, que le permitirá buscar el financiamiento necesario para construir un estacionamiento soterrado y un pabellón de eventos en las instalaciones deportivas.

De acuerdo con el alcalde de San Juan, Miguel Romero, el contrato garantizará el acceso “público y gratuito” de los ciudadanos al área de la playa de El Escambrón.

Además de la construcción del estacionamiento de un nivel, el cual fue objeto de controversia cuando la propuesta salió a luz el año pasado, el acuerdo permitirá la reconstrucción de la pista atlética y cancha de fútbol del estadio, así como el embellecimiento del área mediante la siembra de palmeras, entre otros arreglos.

El ejecutivo municipal destacó que la fachada histórica del estadio no será impactada por el proyecto, considerando que se trata de un monumento histórico nacional, según la Ley 130 del 2014.

“Desde antes que entrara nuestra administración, el municipio ha estado buscando entrar a un acuerdo con entidades que administraran el hotel”, expresó el ejecutivo municipal en referencia a la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto.

Romero precisó que el municipio se beneficiará del arrendamiento, con una renta anual que ascenderá a los $458,250 por el área del estacionamiento y de $50,314 por el pabellón de eventos.

La construcción en el estado Sixto Escobar y la restauración del hotel costará sobre $100 millones, aunque el presidente de The Normandie OZ, Ezra “Eddie” Ishay, reconoció que este número podría aumentar debido al impacto de la inflación.

El empresario, de igual manera, recalcó que el proyecto se levantará con inversión 100% privada y créditos contributivos históricos del gobierno federal, que todavía no ha conseguido. Del gobierno municipal, aseveró Romero, no recibirá ninguna ayuda o exención económica.

La construcción del estacionamiento y pabellón se extendería por dos años, una vez obtengan los permisos necesarios del gobierno de Puerto Rico y Estados Unidos, pues el Servicio de Parques Nacionales federal debe conceder su aval. Dicha agencia tiene jurisdicción sobre los terrenos, ya que en el pasado recibieron fondos federales para su desarrollo.

“Esto ha sido y seguirá siendo un esfuerzo de equipo que prosperará con buena voluntad. Un proyecto de inclusión, que una vez concluido, será el orgullo y la alegría de la comunidad y de todo Puerto Rico para las generaciones venideras”, reclamó el empresario.

Añadió que realizaron múltiples estudios de suelo para asegurarse que la construcción del estacionamiento será segura. “Nunca íbamos a construir algo que pensáramos que iba a fallar”.

Aunque tanto Ishay como Romero reconocieron que el arrendamiento del estadio cuenta con la oposición de algunos sectores, el empresario con un decreto de la Ley 22 destacó que tiene el respaldo de organizaciones como Scuba Dogs Society y Amigos del Mar.

Mientras, el ejecutivo municipal defendió que el proceso ha sido transparente, ya que la Legislatura Munipal de San Juan celebró vistas públicas antes de autorizarle negociar el acuerdo.

“Han llegado algunas cartas (a la alcaldía), algunas en oposición, y todas las he contestado atendiendo todas las preocupaciones, pero hay algunas preocupaciones que no son reales”, dijo. “Que se esté privatizando la playa es falso y que se esté limitando el acceso a la gente es falso. Que los grupos que están allí (en el estadio) no podrán regresar es falso”.

Ishay compró la propiedad en enero de 2022 por $8.6 millones. Hasta ese entonces, el hotel pertenecía a la firma de inversiones Interra Capital Group con sede en Houston, Texas.

El Normandie, que abrió sus puertas por primera vez en 1942, permanece cerrado desde 2009, cuando fue embargado. Actualmente, la condición del hotel es “salvable”, según Edna Echandi, arquitecta de la firma Marvel Architects, que tiene a su cargo el proyecto.

Sin embargo, la experta reconoció que los pisos seis y siete serán demolidos, debido al deterioro avanzado que presentan. Estos pisos serían reconstruidos y se añadirían dos adicionales, para un total de nueve.

“Desde el techo del piso cinco hacia arriba, la estructura está tan afectada que no se puede recuperar”, lamentó Echendi.