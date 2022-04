El crucero de lujo transatlántico Viking Octantis, de la naviera Viking, atracó este jueves por primera vez en Puerto Rico durante su viaje inaugural por el Caribe, informó el director ejecutivo de la Compañía de Turismo, Carlos Mercado.

La subdirectora ejecutiva de agencia, Marga López, junto a Christian Trinidad, subdirector ejecutivo de la Autoridad de Puertos, le dieron la bienvenida oficial al capitán del crucero, Anders Steen, durante el intercambio de placas conmemorativas de su primer viaje a Puerto Rico.

“La llegada de cada crucero ofrece la oportunidad para continuar diversificando la oferta de excursiones, lo cual genera actividad económica, tanto en áreas cercanas al muelle como en el resto de la isla”, dijo Mercado.

“Con la llegada de esta suman once las embarcaciones que, durante los pasados seis meses, han incluido a Puerto Rico por primera vez en sus itinerarios de viajes”, destacó.

PUBLICIDAD

“Junto a la Autoridad de Puertos, agencias gubernamentales y empresarios del sector privado estamos haciendo nuestra parte para incrementar la actividad turística que genera esta industria, mantener al puerto de San Juan como uno de los destinos principales del Caribe”, dijo Mercado.

El puerto de San Juan recibió hoy también la visita de los cruceros Oasis of the Seas y el Carnival Magic, mientras que el próximo domingo regresa el Explorer of the Seas, el cual utiliza a San Juan como su puerto base.

El principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico, Brad Dean, expresó que “la llegada de nuevos cruceros como el Viking Octantis permite ver el atractivo y la creciente popularidad de Puerto Rico como destino turístico de primer nivel”.

“Este hito expandirá nuestro alcance a nuevos visitantes y ayudará a expandir la impresionante recuperación y crecimiento que nuestra industria continúa mostrando”, dijo.

El Viking Octantis, junto a la embarcación Viking Polaris, forman parte de la nueva marca Viking Expeditions.

Ambas naves fueron específicamente diseñadas para realizar viajes de exploración y proveer una experiencia cultural de los destinos que visita, mientras se disfruta en un ambiente de lujo.

El Octantis, con capacidad para un máximo de 378 pasajeros y 260 tripulantes, ofrecerá a sus pasajeros cinco excursiones durante su estadía de ocho horas en Puerto Rico, lo que incluye un recorrido guiado por el Bosque Nacional El Yunque, experiencias en el Viejo San Juan, una excursión de observación de pájaros, una aventura en kayak y una visita a la empresa agroturística Frutos del Guacabo.

El crucero se encuentra en un viaje por el Caribe, el cual incluye paradas en los puertos de Bridgeport, Jamaica; Soufriere, Martinica; Basseterre, San Cristóbal y Nieves; Gustavia, San Bartolomé; Virgen Gorda, Islas Vírgenes Británicas; San Juan, Puerto Rico, y la ciudad de Nueva York.