El especial de fin de año “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” de la cadena ABC, que incluyó transmisiones desde Puerto Rico, fue visto por 19.6 millones de personas, según Nielsen.

La cifra fue informada por Discover Puerto Rico, que precisó que los ratings convirtieron el especial en el de mayor audiencia en la hora estelar de programación de fin de año. También figuró como la transmisión de entretenimiento con más espectadores de toda la temporada.

Asimismo, tuvo el favor de la audiencia en todos los segmentos de programación durante las horas previas y posteriores a la despedida de año.

Por ejemplo, durante las primeras horas, el evento tuvo 5.8 millones de espectadores y alcanzó los 19.6 millones en su punto pico, cerca de la 1:00 a.m. en Puerto Rico. En ese momento, se despedía el año en la costa este de Estados Unidos.

Durante este segmento, la coanfitriona desde San Juan, Roselyn Sánchez, junto a su esposo, el actor Eric Winter, y Daddy Yankee resumieron la histórica cuenta regresiva desde Puerto Rico y lo acontecido en la isla, incluyendo cuando se levantó la estrella y el espectáculo de fuegos artificiales.

Según Discover Puerto Rico, esta porción del programa -en la que aparecieron banderas de Puerto Rico en Times Square, Nueva York- experimentó un aumento en audiencia de 6% en comparación con el año pasado

Los resultados se lograron, pese a quel segmento no estaba programado, pues se produjo luego de que varias estaciones de ABC cortaron el conteo regresivo desde Distrito T-Mobile, en San Juan, confirmó ayer a El Nuevo Día la directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones, Mariela Villanes. La interrupción generó críticas en Puerto Rico y ciudades estadounidenses como Orlando, Florida, donde reside una cantidad significativa de boricuas. El eventó requirtió una inversión de $4.4 millones en fondos federales.

La periodista de entretenimiento de Telenoticias, Lourdes Collazo, también estuvo como presentadora en la Fiesta de Fin de Año, junto a Raymond Arrieta. (STEPHANIE ROJAS RODRIGUEZ)

El Gran Combo de Puerto Rico puso su son en el evento. (STEPHANIE ROJAS RODRIGUEZ)

El rapero boricua Daddy Yankee fue la estrella más esperada de la noche, dado que la presentación del exponente se transmitió por el evento de fin de año de ABC. (STEPHANIE ROJAS RODRIGUEZ)

La escenografía de Yankee fue muy vistosa y colorida, al incluir un globo que representaba el planeta Tierra, imágenes alusivas a la galaxia y bailarines al fondo de la tarima. (Stephanie Rojas)

El rapero junto a la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez. (STEPHANIE ROJAS RODRIGUEZ)

Así lució la estrella que marcó el comienzo del 2022. (Stephanie Rojas)

Previo a este momento, se desarollaron varias intervenciones asociadas a Puerto Rico, como la presentación de la isla como nueva sede, el anuncio de Sánchez como coanfitriona, en vivo, desde Distrito T-Mobile y se mostró un vídeo de turismo de Puerto Rico, en el que se perciben los paisajes y los sonidos de la isla. Este vídeo fue filmado por Discover Puerto Rico, e incluye aspectos asociados al entretenimiento, vida nocturna, cultura, música y gastronomía puertorriqueña.

A las 12:00 de la media noche (hora local), se presentó el reguetonero Daddy Yankee y se llevó a cabo el primer conteo regresivo en español del especial de fin de año.

“Fue un momento increíble para Puerto Rico con un destaque de alto calibre; un escenario global junto a destinos como la ciudad de Nueva York, Nueva Orleans y Los Ángeles, cerrando un año ya emocionante en el que superamos récords de llegadas, ingresos por alojamiento y más”, defendió el principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico, Brad Dean, en un comunicado de prensa. “Tener la Isla incluida como parte de esta programación durante este periodo navideño nos posiciona aún más para el éxito mientras nuestra Organización de Marketing de Destino continúa el impulso que se desarrolló en 2021″.

Discover Puerto Rico resaltó que los esfuerzos de promoción generaron 37 colocaciones en medios, cientos de menciones en redes sociales, incluyendo celebridades talentosas, generando un retorno de inversión preliminar estimado en más de $30 millones. El evento generó una cobertura mediática de primer nivel con menciones de Puerto Rico en medios como Associated Press, Bloomberg, Good Morning America, New York Times, Live with Kelly and Ryan, y Billboard, entre muchos otros.

La organización de mercadeo de destino (DMO, por sus siglas en inglés) reclamó que la transmisión se produjo al tiempo que la isla figuró como el destino más buscado por los viajeros estadounidenses en los últimos seis meses, según una nueva investigación de la firma de mercado de viajes en línea KOALA, la Isla figuró como el destino más buscado por los viajeros estadounidenses en los últimos seis meses. El análisis utilizó datos de búsqueda de Google y fue publicado a principios de enero de 2022.

“No podríamos estar más emocionados por lo que han logrado estas transmisiones, proveyendo una gran visibilidad a nuestro destino, permitiendo que el mundo pudiera ver lo que la Autoridad del Distrito de Puerto Rico, junto con el Distrito T-Mobile, es capaz de hacer”, dijo Mariela Vallines Fernández, directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico (PRCDA). “Pudimos exhibir nuestro nuevo complejo de entretenimiento y vida nocturna en un escenario global, a millones de espectadores que ahora saben lo que es el Distrito T-Mobile, y elevamos la vara para futuros eventos de entretenimiento que albergará esta Isla, impulsando prosperidad económica”.

Resultados de las transmisiones de CNN

Mientras, las transmisiones de CNN desde Puerto Rico durante la misma noche tuvieron una audiencia de 2.12 millones, de acuerdo con Nielsen.

La isla formó parte del especial “New Year’s Live” de CNN con Anderson Cooper y Andy Cohen, luego de que la cadena destacó en Viejo San Juan a los corresponsales Gary Tuchman y su hija, la presentadora de Newsy, Lindsay Tuchman.

Durante sus intervenciones, mostraron a Puerto Rico como destino turístico y destacaron la celebración de los 500 años la capital puertorriqueña.

Puerto Rico se destacó durante dos momentos importantes dentro de la transmisión, con Anderson Cooper y Andy Cohen compartiendo su “amor” por San Juan, mientras presentaban a los corresponsales Gary y Lindsay Tuchman en vivo desde un bar en la azotea en el Viejo San Juan rodeado de sanjuaneros listos para celebrar el Año Nuevo.

A un minuto del momento de la cuenta regresiva de Puerto Rico, el espectáculo se transmitió en vivo desde las calles del Viejo San Juan mostrando el momento de la cuenta regresiva con la gente celebrando y bailando junto a una parranda que le daba la bienvenida al nuevo año.

El segmento se cerró con Anderson Cooper señalando que es “muy bueno ver que la isla se recupera con tantos visitantes y el turismo de regreso”, un respaldo muy fuerte. El especial de CNN, que comenzó a las 9:00 p.m., atrajo 2.12 millones de espectadores en total.

Discover Puerto Rico reclamó que los medios ganados y los esfuerzos sociales que rodearon la transmisión de CNN arrojaron un retorno de inversión estimado de $1.05 millones.