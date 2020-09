Frente a la sede del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) en Hato Rey, decenas de empleados de los 16 casinos de Puerto Rico iniciaron una manifestación en la mañana de hoy para reclamar a la agencia que les pague el dinero que les corresponde por concepto del seguro por desempleo y que muchos llevan meses sin recibir.

El grupo también solicita al gobierno que permita la reapertura de los casinos, los cuales fueron cerrados mediante órdenes ejecutivas en un intento por frenar el avance de la pandemia de coronavirus COVID-19 en la isla.

Una de las organizadoras de la manifestación es Valeria Santos, quien llevaba tres años trabajando en el área de Contabilidad del Casino del Sol, en el Courtyard Isla Verde Beach Resort en Carolina, cuando inició la pandemia. Indicó que ella se unió a otros empleados para organizar un grupo en redes sociales y convocar así a otros compañeros de los casinos a la protesta de hoy para llevar sus reclamos.

“Representamos a los sobre 3,000 empleados de casinos. Algunos llevan cesanteados desde marzo y otros desde julio. Tenemos compañeros que no han cobrado nada desde marzo o desde julio porque no nos dan respuesta a nuestras solicitudes de seguro por desempleo”, expuso Santos.

En su caso, contó que estuvo desempleada desde mediados de marzo, cuando se ordenó por primera vez el cierre total de los casinos debido a la pandemia. A los casinos se les permitió operar durante las primeras dos semanas de julio para luego volver a cerrar por orden del gobierno.

“En marzo nos liquidaron vacaciones y enfermedad, pero después estuve dos meses sin cobrar por problemas con (la paga de) desempleo. En julio empecé a trabajar y ahora nuevamente estoy luchando, desde el 17 de julio, para tener paga por desempleo. Me sale que tengo un punto controvertible, pero uno llama al Desempleo y los números salen ocupados, uno trata de sacar una cita y nunca te la dan, dejamos documentos en el buzón y no hay respuesta”, relató Santos.

“Hay otros compañeros que no tenido la misma suerte y desde marzo no han recibido ningún cheque ni respuesta del Departamento del Trabajo y no tuvieron la oportunidad de volver a trabajar en las dos semanas que los casinos reabrieron”, ilustró.

Indicó que la manifestación, que cuenta con el apoyo de la gerencia y los propietarios de los casinos, también reclama que estos negocios puedan reabrir.

“Estamos desesperados porque tenemos que seguir pagando nuestras cuentas”, expresó. “Queremos que el Departamento del Trabajo nos dé una respuesta, y si no tenemos la paga por desempleo, que por lo menos nos permitan trabajar”.

Insistió en que los casinos invirtieron en tomar todas las medidas necesarias para operar de manera segura y libre de contagios, como paneles de acrílico, estaciones de desinfectante de manos, guantes para los que juegan y trabajan en las mesas de juego y operar solo una máquina sí y una no en el área de las tragamonedas para mantener el distanciamiento entre jugadores.

Agregó que “el gobierno no da una respuesta de cuándo podemos reabrir, mientras que en farmacias y puestos de gasolina hay máquinas tragamonedas que dan premios ilegales y no tienen ningún tipo de cuidado de que se desinfecte la máquina antes de que otra persona juegue”.

Santos entiende que la manifestación se extenderá hasta la tarde de hoy. Mencionó que entre los manifestantes hay croupiers, meseros, cajeros, personal de limpieza, de seguridad, supervisores y gerenciales de los casinos.