Enfrentados ABC Puerto Rico y la Autoridad del Distrito de Convenciones por el evento de fin de año

Andrés Ramírez de Arellano, presidente de ABC Puerto Rico, reveló ayer lunes que está considerando no transmitir localmente el evento “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve”, cuyos segmentos desde Puerto Rico tendrán lugar en el centro de entretenimiento Distrito T-Mobile, en Miramar, al atribuirle a la Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico (PRCDA, por sus siglas en inglés) supuestas “acciones no autorizadas y comercialmente perjudiciales” en contra de la estación local de televisión.