Esperan alto volumen de pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín para Semana Santa

Las personas que tienen planes de viajar la próxima semana deben asegurarse de, no solo llegar temprano al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), sino revisar las redes sociales para asegurarse de que hay estacionamiento disponible en el principal punto de conexión aérea del país.

Se informó que el acuerdo de Aerostar Airport Holdings, operador privado del SJU, con The Mall of San Juan para estacionamientos adicionales no entra en vigor sino hasta finales de abril, por lo que en una de las semanas más altas de tráfico aéreo, persistirá la falta de estacionamiento.