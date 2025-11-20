Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
20 de noviembre de 2025
82°lluvia ligera
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 09:31 PM
S&P 500
6576.21
-0.99%
·
Dow Jones
45950.50
-0.41%
·
Nasdaq
22218.76
-1.53%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece Peter Dolara, figura clave en el desarrollo de American Airlines en Puerto Rico

El ejecutivo trabajó por más de 40 años en la aerolínea estadounidense

20 de noviembre de 2025 - 5:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Peter Dolara, exejecutivo de American Airlines. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Peter Dolara, exejecutivo de American Airlines, quien jugó un papel clave en el crecimiento de la aerolínea estadounidense en Puerto Rico, falleció a sus 87 años.

Dolara, conocido por sus compañeros de trabajo como “El Jefe”, se retiró de American Airlines en 2012, luego de sobre 40 años de servicio.

El ejecutivo se unió a la aerolínea en 1971. Al inicio de su carrera, ocupó varios puestos en ventas para la División del Este de la aerolínea, con sede en Nueva York.

Posteriormente, en 1984, fue nombrado vicepresidente de Ventas del Atlántico, Caribe y Nueva York. En 1989, se convirtió en vicepresidente sénior.

“Todo el equipo de American Airlines lamenta el fallecimiento de Peter Dolara”, expresó Robert Isom, principal oficial ejecutivo de American Airlines, en un comunicado de prensa.

“Peter fue una figura legendaria en American, en el sur de Florida y en toda América Latina. Fue fundamental para el crecimiento de nuestro centro de operaciones en Miami y de nuestra red en América Latina, y American no sería lo que es hoy sin su visión y liderazgo. Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y los colegas de Peter durante este difícil momento”, agregó.

Dolara se mudó a Miami en 1992, lugar en el que lideró el desarrollo de la presencia de American Airlines en la región de México, el Caribe y América Latina, incluyendo a Puerto Rico.

Antes de mudarse a Miami, Dolara desempeñó un papel fundamental en la adquisición de Eastern Airlines por parte de American en 1990 y en su red de rutas de Centro y Sudamérica, recordó la aerolínea.

“Hoy, American se enorgullece de ser la Aerolínea Local de Miami, ofreciendo una red líder en la industria hacia MCLA y empleando a la fuerza laboral privada más grande del condado de Miami-Dade —15,500 miembros del equipo que representan el espíritu vibrante de Miami y nuestra profunda conexión con la región MCLA”, agregó, por su parte, Juan Carlos Liscano, vicepresidente de Operaciones de American en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

“Nada de esto habría sido posible sin Peter, quien allanó el camino para nuestro éxito en Miami. Hoy perdimos a un verdadero visionario, pero su influencia en nuestra aerolínea y en la comunidad de Miami perdurará por siempre. Aunque actualmente tengo el honor de liderar nuestro equipo y operación en MIA, llevamos adelante el legado de Peter en todo lo que hacemos”, agregó Liscano.

Tags
TurismoAmerican Airlines
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 20 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: