Grupos y familias son los más que buscan los Airbnb en esta temporada

La temporada navideña se sostiene como el momento favorito para el turismo interno, según datos de la plataforma de alquileres a corto plazo (STR, en inglés) Airbnb.

De acuerdo con datos internos de Airbnb para finales de 2025 e inicios de 2026, en Puerto Rico el 45% de todas las búsquedas domésticas son realizadas por grupos y el 25% por familias.

En cuanto a las reservas, casi el 60% de los grupos planea una estadía de entre 2 y 6 noches, mientras que entre las familias este porcentaje supera la mitad para estancias de la misma duración, según informaron en comunicado de prensa.

“En Airbnb, estamos comprometidos a promover un turismo más inclusivo y sostenible. Nos alegra ver cómo cada vez más puertorriqueños eligen explorar nuevas regiones de la isla, ayudando así a diversificar la economía turística y a que más comunidades puedan beneficiarse del turismo local”, comentó Carlos Muñoz, director de Políticas Públicas de Airbnb Centroamérica y el Caribe.

En cuanto a los viajes de fin de año, la tendencia de alquileres es realizar viajes en grupo.

Los adultos mayores también buscan celebrar

Para los adultos mayores, el fin y el inicio del año es tiempo para vacacionar, según datos internos de Airbnb. Del porcentaje de búsquedas realizadas por personas mayores de 60 años, el 45% corresponde al turismo local. Los adultos mayores optan por vacaciones más cortas, con casi el 60% buscando estadías de menos de una semana.