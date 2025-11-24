Grupos y familias son los más que buscan los Airbnb en esta temporada
En cuanto a los viajes de fin de año, la tendencia de alquileres es realizar viajes en grupo
24 de noviembre de 2025 - 3:30 PM
La temporada navideña se sostiene como el momento favorito para el turismo interno, según datos de la plataforma de alquileres a corto plazo (STR, en inglés) Airbnb.
De acuerdo con datos internos de Airbnb para finales de 2025 e inicios de 2026, en Puerto Rico el 45% de todas las búsquedas domésticas son realizadas por grupos y el 25% por familias.
En cuanto a las reservas, casi el 60% de los grupos planea una estadía de entre 2 y 6 noches, mientras que entre las familias este porcentaje supera la mitad para estancias de la misma duración, según informaron en comunicado de prensa.
“En Airbnb, estamos comprometidos a promover un turismo más inclusivo y sostenible. Nos alegra ver cómo cada vez más puertorriqueños eligen explorar nuevas regiones de la isla, ayudando así a diversificar la economía turística y a que más comunidades puedan beneficiarse del turismo local”, comentó Carlos Muñoz, director de Políticas Públicas de Airbnb Centroamérica y el Caribe.
En cuanto a los viajes de fin de año, la tendencia de alquileres es realizar viajes en grupo.
Para los adultos mayores, el fin y el inicio del año es tiempo para vacacionar, según datos internos de Airbnb. Del porcentaje de búsquedas realizadas por personas mayores de 60 años, el 45% corresponde al turismo local. Los adultos mayores optan por vacaciones más cortas, con casi el 60% buscando estadías de menos de una semana.
“Airbnb mantiene su compromiso de fomentar un turismo sostenible e inclusivo en Puerto Rico. Al continuar empoderando a las comunidades locales y promoviendo la exploración más allá de los centros turísticos tradicionales, Airbnb busca contribuir aún más al crecimiento económico y al intercambio cultural del país, asegurando que los beneficios del turismo sean compartidos y disfrutados ampliamente por todos”, indicaron en comunicado de prensa.
