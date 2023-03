La cadena hotelera Hilton anunció, este miércoles, que planifica duplicar su portafolio en Puerto Rico, con la apertura de nueve hoteles para 2025 bajo cuatro de sus marcas más reconocidas: Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Hilton Garden Inn, Tru by Hilton y Homewood Suites by Hilton.

Con estas nuevas hospederías, Hilton se consagrará como una de las compañías de hoteles de mayor crecimiento en el mercado puertorriqueño en tiempos recientes.

“Puerto Rico desempeña un papel fundamental en la historia de Hilton, ya que dio el impulso inicial al crecimiento global de la compañía cuando acogió el primer hotel de Hilton fuera de los Estados Unidos continentales en 1949, con la apertura del icónico Caribe Hilton”, expresó Pablo Maturana, vicepresidente de desarrollo, para el Caribe y América Latina de Hilton, en un comunicado de prensa.

“Casi 75 años después, nuestro arraigado compromiso con Puerto Rico es más fuerte que nunca, ya que planeamos introducir las marcas de Hilton en nuevos destinos en toda la Isla del Encanto”, agregó.

Los nuevos hoteles, precisó, duplicarán la cartera de Hilton para finales de 2025. Para esa fecha, la oferta de la compañía ascenderá a 16 hoteles y resorts, que sumarán 4,400 habitaciones de ocho marcas en el país.

Actualmente, Hilton cuenta con siete hoteles en Puerto Rico, que totalizan 2,350 habitaciones. Sus propiedades están encabezadas por el popular hotel Caribe Hilton; Hilton Ponce Golf & Casino Resort; The Condado Plaza Hilton; DoubleTree by Hilton San Juan; Embassy Suites by Hilton Dorado del Mar Beach Resort; Embassy Suites by Hilton San Juan Hotel & Casino; y Hampton Inn & Suites by Hilton San Juan.

Para el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo (PRHTA), Miguel Vega, el anuncio de Hilton valida la fortaleza de la industria turística de Puerto Rico, pese al impacto de los huracanes recientes y la pandemia del COVID-19.

“A pesar de la adversidad, sigue el crecimiento y la confianza por Puerto Rico. Esto muestra la confianza de estas marcas e inversionistas locales y extranjeros en el destino”, expresó el hotelero.

Añadió que las nuevas hospederías de Hilton brindarán diversidad al destino, al tiempo que recordó que Puerto Rico necesita más habitaciones de hotel para atender la demanda, particularmente la relacionada al mercado de grupos y convenciones. Actualmente, la isla cuenta con unas 15,000 cuartos de hotel.

“No es solo tener la marca, que le da prestigio al destino, sino que hay productos de Hilton para diferentes presupuestos”, expresó. “Tenemos una herramienta poderosa que es el Centro de Convenciones y el distrito y lo que nos faltaba era tener más habitaciones en el área metro para cumplir con estas propiedades en la ciudad”.

Por su parte, el economista Gustavo Vélez consideró que, pese a los riesgos de invertir en Puerto Rico, como la inestabilidad del sistema eléctrico y la falta de claridad en el esquema de permisos, el turismo continúa ganando tracción en Puerto Rico, al punto de convertirse en uno de los sectores de mayor recuperación tras el cierre que provocó la pandemia.

“Todos los datos que estamos viendo es de una tasa de ocupación hotelera de sobre 70% anual y un ADR (tarifa diaria promedio), que está también robusto por encima de los 300 dólares. Hay varios componentes que se han juntado para que haya un gran apetito por parte de banderas hoteleras grandes”, estableció.

¿Cuáles son los proyectos previstos?

Los proyectos hoteleros anunciados por Hilton se concentran, principalmente, en en el área metropolitana, pero también hay proyectos para los municipios de Dorado y Ponce, dos de los polos turísticos más importantes de Puerto Rico.

Como El Nuevo Día había anticipado en 2022, el hotel Condado Plaza, en San Juan, se transformará para acoger dos hoteles bajo la marca Hilton.

Una de las torres de la icónica propiedad se convertirá en 2025 en un Curio Collection by Hilton, con 332 habitaciones, mientras que la segunda torre será un Hilton Garden Inn, de 240 habitaciones. Este último podría inaugurarse a finales de este año, se informó.

Otro Hilton Garden Inn, de 153 habitaciones, abrirá en Dorado en 2025, mientras que el hotel Condado Palm Inn San Juan se convertirá a finales de este año en un Tapestry Collection by Hilton, de 186 habitaciones. Será el primero en la isla.

Como si fuera poco, la primera propiedad Tru by Hilton en Puerto Rico está prevista para iniciar operaciones en 2025 en Condado y contará con 77 habitaciones. El desarrollo está a cargo de la compañía puertorriqueña IHP Hospitality, informó anteriormente este diario.

Hilton también prevé la construcción de dos hoteles Hampton by Hilton en 2025. Uno de ellos estará en San Juan y contará con 138 habitaciones. El segundo abrirá en Ponce, con 120 cuartos.

Apostando a ganar terreno en el segmento de suites y estancias prolongadas, Hilton también anunció que abrirá en 2025 su primer hotel Homewood Suites by Hilton en la isla. Estará ubicado en San Juan y contará con 118 habitaciones.

Hasta ahora, Hilton suma sobre 25 hoteles en el Caribe, incluyendo destinos como Aruba, Barbados, Curaçao, República Dominicana y Jamaica, entre otros. La compañía anunció busca duplicar su portafolio en el Caribe, con más de 25 hoteles en diversas etapas de diseño y construcción.

Estas inversiones se producen luego de que la companía registró el año pasado $2,599 millones en ingresos ajustados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda), según el informe divulgado en febrero pasado al mercado inversionista.

Para 2023, proyecta un crecimiento de 5% en el número de unidades o habitaciones a nivel mundial. El año pasado, agregó unas 48,300 habitaciones a su cartera.