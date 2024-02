Hispanic Federation urge clasificar los alquileres a corto plazo como negocios

Un informe publicado por la principal organización latina sin fines de lucro de membresía en Estados Unidos, no planteó la prohibición de los STR, pero sí la necesidad de una regulación que desemboque en un “equilibrio justo” entre los beneficios de esta actividad económica y los impactos sobre comunidades de municipios como San Juan, Rincón y Culebra .

Aunque no hay datos oficiales sobre cuántos STR hay en la isla, Viva Puerto Rico, la organización que agrupa a los dueños y operadores de STR en la isla, recientemente estimó que existen unos 25,000 alojamientos de este tipo.

“Notamos que la regulación actual es muy limitada y no responde a los reclamos de las comunidades. En la conversación pública, mucho se ha hablado de la oportunidad que representa esta actividad para el sector del turismo. Sin embargo, poco se ha discutido sobre los retos que representa para la vivienda, la calidad de vida y la permanencia de las comunidades” , consideró Miranda en conferencia de prensa.

“Con tanto que ofrecer a los visitantes, el turismo siempre será una parte importante de la economía de Puerto Rico. Sin embargo, no puede hacerse a expensas de los residentes y las comunidades. El gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de balancear las oportunidades creadas por los arrendamientos a corto plazo con su deber principal de proteger los derechos y las necesidades de las comunidades”, agregó.

“El proyecto dice que solo se van a considerar comercial para efectos del ‘room tax’, pero no para otras regulaciones. Eso es insuficiente. Además, la política pública contenida en el proyecto de ley se queda corta, porque no habla sobre proteger el derecho a la vivienda, no habla sobre atender los problemas de desplazamiento y vivienda asequible. El proyecto de ley es insuficiente y fue debilitado en el proceso de votación y en el proceso legislativo”, apuntó Padilla Rodríguez a preguntas de El Nuevo Día.