PRISA Group, empresa desarrolladora y dueña de los cuatro hoteles Hyatt Place y Hyatt House en Puerto Rico, entre otros proyectos turísticos, anunció hoy una unión estratégica con International Hospitality Enterprises (IHE) para operar este portfolio hotelero, informó Federico Stubbe, hijo, principal oficial ejecutivo de PRISA Group.

“Esta transacción representa la unión de dos empresas netamente puertorriqueñas comprometidas con el desarrollo turístico y económico de Puerto Rico. El acuerdo entre nuestras empresas es una apuesta a que juntos podemos maximizar el potencial que representa el turismo para Puerto Rico”, señaló Stubbe mediante comunicado de prensa.

Ambas compañías están evaluando oportunidades adicionales de crecimiento en y fuera de Puerto Rico.

El ejecutivo explicó que esta transacción responde a una estrategia de crecimiento de ambas compañías. Ambas empresas comenzaron conversaciones a principios del 2019, cuando IHE se integró a la operación de varios de los componentes gastronómicos del Distrito T-Mobile, complejo de entretenimiento desarrollado en Miramar por PRISA Group.

“Tanto para los empleados, como para nuestros huéspedes, esto es una transacción transparente, pues las cuatro propiedades hoteleras, Hyatt Place Bayamón, Hyatt Place Manatí, Hyatt Place San Juan y Hyatt House San Juan; continuarán bajo la bandera de Hyatt, pero serán operados por IHE. El servicio continuará con los niveles de excelencia acostumbrados, y la dedicación y compromiso de nuestros empleados”, explicó Stubbe. La transacción será efectiva el próximo 1 de octubre.

PRISA Group continúa como dueño de todos los hoteles, en sociedad con McConnell Valdés Consulting.

Actualmente, PRISA Group e IHE son dos de los principales líderes de la industria turística en Puerto Rico. Con $1.5 mil millones en proyectos turísticos desarrollados en los últimos ocho años, y sobre 2,000 empleados, PRISA Group es uno de los desarrolladores y dueño de propiedades turísticas más grande en la isla. Por su parte, IHE es el operador hotelero más grande en Puerto Rico, responsable de la operación de La Concha A Renaissance Resort and Casino del Mar, Condado Vanderbilt Hotel, Best Western Plus Condado Palm Inn & Suites, Doubletree by Hilton San Juan, Hotel El Convento y Courtyard Marriott Isla Verde Beach Resort and Casino del Sol.

“Para nosotros en PRISA es motivo de gran satisfacción poder crear una alianza estratégica con un grupo de profesionales puertorriqueños de probada experiencia y conocimiento de calibre mundial, como lo es IHE, y su presidente, José ‘Peco’ Suárez. Muchos piensan que competimos entre nosotros mismos cuando la verdadera competencia somos nosotros juntos contra el mundo. Juntos tendremos más alcance para competir globalmente, con fuerzas renovadas, y continuar presionando para que Puerto Rico invierta más fondos en la promoción de nuestra imagen y destino,” concluyó Stubbe.

Suárez, presidente de IHE, resaltó que “aunque la pandemia ha afectado de manera desproporcional a la industria turística, ambas compañías sentimos la confianza de que la misma volverá con fuerza renovada cuando superemos la crisis. Juntos continuaremos desarrollando iniciativas innovadoras que ayuden a fortalecer el turismo como motor de desarrollo económico de Puerto Rico”.