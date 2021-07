Jayuya estrenará mañana, jueves, un zipline a 3,200 pies sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en la instalación de este tipo más alta en Puerto Rico.

La atracción forma parte del Proyecto Agroturístico de la Tierra Alta del Municipio de Jayuya en el barrio Mameyes, donde ubicaba el globo aerostático que la tormenta tropical Isaías destruyó en 2020.

De acuerdo con el alcalde Jorge González, el proyecto, que se construyó tras una inversión de entre $300,000 y $400,000, abrirá al público con tres ziplines, pero eventualmente contará con seis.

“Hemos hecho inicialmente tres tiros de zipline, pero van a ser en seis tiros en su totalidad. Empezando donde estaba el cerro Cumbre Alta a una altura de 3,200 pies con más de 2,000 pies de distancia”, explicó. “Entre los tres tiros recorren más de 3,500 pies”.

Hasta ahora, el zipline más alto de la isla era “El Monstruo”, localizado a 2,500 pies sobre el nivel del mar en el parque Toro Verde, en Orocovis.

La experiencia de los visitantes comenzará en el mismo lugar donde se tomaba el globo aerostático. Las personas podrán dejar sus autos en un estacionamiento y serán transportados en unos vehículos hacia el inicio del circuito de ziplines. Para llegar, los visitantes deben conducir hasta el kilómetro 0.2 de la carretera 530.

“Es un circuito que termina en unas facilidades que va a ser un área de rappeling espectacular que ya está en desarrollo”, adelantó el alcalde.

González alega que la instalación es segura, ya que fue inspeccionada por ingenieros estructurales. Asimismo, los 12 empleados que laborarán en la atracción fueron adiestrados durante los pasados meses.

“Después que no haya un fallo humano, lo mecánico está construido con seguridad extrema”, resaltó.

La entrada a “Ziplines of the Aerostatic Balloon Puerto Rico” tendrá un costo de $99, que incluye el acceso a los tres ziplines, el transporte hacia la atracción desde el estacionamiento, una entrada al Museo del Café, almuerzo y una bebida. El parque operará de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

El parque sigue en desarrollo

González anticipó que el globo aerostático estará disponible a partir de noviembre, por lo que espera que la cantidad de turistas locales y extranjeros al Proyecto Agroturístico de la Tierra Alta aumente considerablemente en su municipio. También ofrecerán paseos a caballo y en “four tracks” por los sembradíos de café, guineo y cacao que tienen en la finca.

Asimismo, hoy comenzó la limpieza del área en la que el ayuntamiento construirá 60 cabañas que contarán con una área administrativa y recreativa, así como con un centro de actividades. También expandirán el Parador Hacienda Gripiñas. Según el alcalde, la inversión en estos proyectos asciende a $10 millones en fondos federales.

“Nosotros esperamos un movimento increíble, ya está probado. En los primeros cuatro meses de la inauguración del globo aerostático la cantidad de visitantes ascendió a unas 60,000 personas. Eso es un volumen considerable de personas”, expresó.

Añadió que la ventaja del zipline es que, contrario al globo aerostático, no depende por completo de las condiciones del tiempo para poder operar.

“El globo depende de las condiciones del tiempo, si llueve o hace tiempo malo, mientras que el zipline se puede usar en todo momento. Solamente no se usa cuando hay tronadas y relámpagos”, sostuvo.

La intención de González es convertir a Jayuya en el referente turístico del centro de la isla. El municipio cuenta con otras atracciones como lo son el Museo del Cemí, el Museo Casa Canales, la Piedra Escrita, el Cerro Punta y la Piedra Tibes.

“Yo espero que la gente venga a Jayuya porque hay muchas cosas que hacer. Hay que darle un nuevo impulso a la economía que tanta falta nos hace en Jayuya y en el centro. No solmente se beneficia Jayuya, sino toda la ruta subiendo desde Adjuntas hasta Utuado, Villalba, Ciales y Florida”, acotó.