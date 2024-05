JetBlue vs. Frontier: la batalla para crecer en Puerto Rico

Con esas palabras, Rigo Mediavilla , agente de viajes y principal oficial ejecutivo de Travel with Sears, resumió el consenso que existe al interior de la industria turística de Puerto Rico en torno a las razones detrás de la reciente expansión de la aerolínea JetBlue en Puerto Rico.

El pastel aéreo de Puerto Rico

Hernández no descartó que JetBlue siga los pasos a Frontier y también abra una base tripulación en SJU. Actualmente, JetBlue emplea sobre 370 tripulantes en Puerto Rico.

El impacto de una compra frustrada

La fusión se cayó en marzo pasado, luego de que las aerolíneas determinaron “mutuamente” no seguir adelante con el acuerdo de compra que firmaron, debido a los escollos legales que enfrentó la transacción.

“Parte de las conversaciones que habíamos tenido con la gente de JetBlue es que veíamos que había otras aerolíneas que estaban creciendo, particularmente luego de la pandemia. No es que ellos (JetBlue) estaban decreciendo, pero no había el crecimiento en rutas sustanciales ni en capacidad. Entendíamos que ellos se encontraban en una evaluación de la fusión (con Spirit) y estaban concentrados en eso“, expresó la funcionaria.

“Nuestra historia en las últimas décadas en esta vibrante comunidad ha sido nuestro motor no solo para aumentar nuestro servicio, sino también para fortalecer nuestras relaciones y presencia en la región”, añadió.

¿Perfiles distintos?

“Frontier sigue siendo una aerolínea de ultra bajo costo, pero JetBlue no lo es. De hecho, en adición a la expansión de rutas, ellos (JetBlue) están trayendo el producto premium de Mint, que estará disponible en la ruta San Juan-Nueva York” , afirmó la funcionaria sobre la tarifa que ofrece asientos totalmente reclinables y comida con calidad de restaurante, entre otras amenidades.

Si bien el servicio al cliente y en la cabina de ambas aerolíneas es distinto, y JetBlue no se define como una aerolínea de bajo costo, su nombre aparece en el listado de tales compañías de la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés) .

“Si te pones a pensar, te montas en JetBlue es lo mismo (que una aerolínea de bajo costo). Cobran por asientos o si quieres entrar antes” , apuntó Mediavilla, de Travel with Sears.

No obstante, el agente de viajes consideró que los costos especiales no hacen diferencia para algunos pasajeros, porque “ya es algo que la gente acepta y no hay tanto lío con eso. La gente lo ha aceptado”.