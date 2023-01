La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) autorizó esta mañana la reanudación de todos los vuelos domésticos en Estados Unidos, luego de haber atendido un fallo informático en su sistema.

Por orden de la agencia, todos los aviones que tenían previsto despegar entre las 7:30-9:00 a.m. hora del este de Estados Unidos (8:30-10:00 a.m. hora de Puerto Rico) se mantuvieron en tierra (grounded, en inglés) mientras se atendió la emergencia.

El resto de los aviones que ya habían despegado continuaron su vuelo y la FAA no ha informado de ninguna situación de seguridad respecto a ellos.

A nivel local, Aerostar Airport Holdings, compañía que administra el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, informó que las operaciones en el principal aeropuerto de Puerto Rico se reanudaron y recaerá sobre las aerolíneas reprogramar los vuelos afectados.

“La FAA ha levantado la orden de detención de vuelos en tierra, por lo que los vuelos que se encontraban detenidos por el fallo experimentado por la agencia federal serán reprogramados por sus respectivas líneas aéreas”, precisó la entidad en declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

“Todo pasajero con vuelo programado para hoy debe mantenerse atento a las notificaciones de su aerolínea o comunicarse con esta para validar el estatus de su vuelo y reprogramar en el caso de algún retraso”, agregó.

Los vuelos domésticos que salían de Puerto Rico y que se afectaron son los siguientes (actualizado hasta las 10:00 a.m.):

Southwest:

- WN 2389 con destino al Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington (BWI)

- WN 1537 con destino al Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO)

- WN 1574 con destino al Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO)

- WN 2392 con destino al Aeropuerto Internacional de Lauderdale-Hollywood (FLL)

- WN 1982 con destino al Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO)

- WN 1208 con destino al Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO)

- WN 2095 con destino al Aeropuerto Internacional de Tampa (TPA)

-WN 384 con destino al Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington (BWI)

American Airlines:

- AA 1025 con destino al Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth (DFW)

- AA 1184 con destino al Aeropuerto Internacional de O’Hare en Chicago (ORD)

- AA 1836 con destino al Aeropuerto Internacional de Charlotte-Douglas en Carolina del Norte (CLT)

- AA 2227 con destino al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)

JetBlue:

- B6 904 con destino al Aeropuerto Internacional de John F. Kennedy en Nueva York (JFK)

- B6 1754 con destino al Aeropuerto Internacional de Lauderdale-Hollywood (FLL)

- B6 1036 con destino al Aeropuerto Cyril E. King en St. Thomas (STT)

- B6 2631 con destino al Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ)

- B6 462 con destino al Aeropuerto Internacional de Boston Logan (BOS)

United:

- UA 1644 con destino al Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston (IAH)

- UA 2036 con destino al Aeropuerto Internacional Libertad de Newark (EWR)

- UA 668 con destino al Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston (IAH)

Delta:

- DL 1877 con destino al Aeropuerto Internacional de John F. Kennedy en Nueva York (JFK)

La FAA explicó en un tuit que la emergencia ocurrió en el Sistema de Notificación a Misiones Aéreas (NOTAM).

Antes de comenzar un vuelo, los pilotos deben consultar el sistema NOTAM, donde se informa sobre incidencias que puedan afectar los vuelos, desde la construcción de una pista hasta la posibilidad de formación de hielo y otra información rutinaria. El NOTAM solía estar disponible a través de una línea telefónica, pero se eliminó gradualmente con internet. La interrupción del servicio puede causar trastornos generalizados. Todas las aeronaves deben pasar por el sistema, incluyendo los vuelos comerciales y militares.

Por su parte, si bien la Casa Blanca dijo inicialmente que no hay evidencia de un ataque cibernético, el presidente Joe Biden comentó “no sabemos” y dijo a los periodistas que ordenó al Departamento de Transporte que investigue la causa de la interrupción. Agregó que el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, lo está poniendo al tanto del tema.

“Acabo de hablar con Buttigieg. No saben cuál es la causa. Pero estuve hablando por teléfono con él unos 10 minutos”, dijo Biden. “Le dije que me informara directamente cuando se enteraran. El tráfico aéreo aún puede aterrizar de manera segura, tampoco despegar en este momento. No sabemos cuál es la causa de esto”.

Buttigieg indicó en un tuit que está en contacto con la FAA y monitorea la situación.

Con información de The Associated Press.