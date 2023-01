La mujer española llamada Puerto Rico llegará a la isla el próximo 8 de enero y se quedará hasta el 14 de enero. Puerto Rico tiene una cargada agenda de visitas y actividades turísticas que incluyen recorridos por el Viejo San Juan, una visita a la bahía bioluminiscente de Fajardo y lanzarse por un zipline.

La Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino (DMO, en inglés) confirmó que la mujer arribará por un vuelo de Iberia, según fue acordado por la Compañía de Turismo. Aunque los detalles de su visita todavía son preliminares, indicaron que hay ya varias experiencias en agenda para esta visitante tan particular.

Esta mujer fue conocida en la isla cuando participó en un programa de juegos en España llamado El Cazador. Allí sorprendió cuando dijo su nombre, anunció que nunca había visitado la isla y dijo que utilizaría el dinero ganado en el programa de juegos para viajar a la isla con su amiga.

Poco después de su participación en el programa, la Compañía de Turismo y el DMO anunciaron que la mujer sería invitada a venir.

El DMO confirmó que la mujer se alojará en el hotel El Conquistador Resort en Fajardo, quienes costearon la estadía.

“Siempre ha sido mi ilusión ir a Puerto Rico alguna vez en mi vida y acepto feliz la invitación de conocer la isla. Me hace muchísima ilusión”, dijo la mujer al ser contactada por el DMO.

Durante su participación en el programa español, dijo que fueron sus padres los que le pusieron por nombre Puerto.

“Cuando gane dinero me tengo que llevar a mi familia y a mi amiga, que es por la que estoy aquí”, expresó la mujer durante el programa. “Lo que me encantaría es ver la cara cuando llegue al aeropuerto. O me echan del país porque piensan que (es broma) o me reciben con todos los honores”.

Vendrá con su familia

Puerto Rico vendrá con su familia a la isla pues, según se informó, su amiga no podrá acompañarla. Vendrá entonces con su esposo e hijas para compartir todas las experiencias en su agenda.

La agenda de visitas incluye de igual forma lanzarse por el zipline en Orocovis y recorrer la costa isleña en un catamarán.

El DMO informó que el costo de esta visita no será elevado, pues han conseguido auspicios en intercambios con las compañías que ofrecerán estas actividades.

Edward Zayas, principal oficial de estrategias de Discover Puerto Rico, dijo que esta visita significará una promoción importante.

“Nos entusiasma mucho la visita de ella y su familia. Queremos que su experiencia sirva para mostrar las múltiples experiencias que como destino le ofrecemos a los viajeros. Estamos confiados que, de la misma manera en que nosotros estamos enamorados de nuestro terruño, Puerto Rico se enamorará de la isla con la que comparte su nombre”, expresó Zayas.