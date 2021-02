La organización de mercadeo de destino (DMO, en inglés) Discover Puerto Rico dio a conocer que hará una colaboración con el programa de televisión estadounidense “Live with Kelly and Ryan”, en el que se realizará una visita virtual a Puerto Rico el miércoles, 24 de febrero, con videos e imágenes de nuestra isla a lo largo de la transmisión.

Discover Puerto Rico declaró por escrito que “está muy emocionado de trabajar con el equipo de ‘Live’ coordinando todos los detalles, lo que no ha tenido ningún costo para la isla”. Informó que este programa es producido por WABC-TV en Nueva York y llega a un promedio de casi 3 millones de espectadores cada día.

Durante 33 temporadas, la franquicia “Live” ha transportado a espectadores de todo el mundo con transmisiones remotas desde la belleza tropical de Hawái y las majestuosas Montañas Rocosas canadienses hasta las prístinas playas de las Bahamas y las calles históricas de Londres.

Dado que viajar no es una opción en este momento para la mayoría de los estadounidenses debido a la pandemia de COVID-19, los presentadores Kelly Ripa y Ryan Seacrest encontraron una manera de traer un cambio de escenario a la audiencia con “Live’s Virtual Road Trip”.

Cada día del 22 al 26 de febrero, “Live” contará con una transmisión virtual remota desde una ciudad diferente conocida por la cálida brisa y el cielo despejado. Ripa y Seacrest destacarán lo mejor que cada ubicación tiene para ofrecer, incluyendo la música, la comida, lugares impresionantes e incluso algunas historias locales positivas.

La primera parada del “Live’s Virtual Road Trip” el lunes, 22 de febrero será en la ciudad de Miami, Florida. La calidez llegará a los espectadores por medio de una interpretación especial de la canción “El Cambio” de Chesca, transmitida en vivo desde “La Ciudad Mágica”.

La próxima parada será el martes, 23 de febrero desde Austin, Texas y, donde la cantante y compositora ganadora del Grammy y residente de Austin desde hace mucho tiempo, Shawn Colvin, interpretará su tema “Get Out of this House”.

El miércoles, una visita a Puerto Rico le dará un toque caribeño a la semana, con una parada en la hermosa ciudad capital de San Juan.

“Live” completará el viaje dirigiéndose hacia el oeste para llegar hasta Phoenix, Arizona, el jueves, 25 de febrero y concluirá el viernes, 26 de febrero, en el oasis del desierto del sur de California, Palm Springs.