Lonely Planet, el medio global especializado en guías de viajes y turismo, seleccionó a Puerto Rico como una de las mejores diez regiones del mundo a visitar en el 2022, distinción que compartió con destinos como el Desierto de Atacama en Chile, la isla de Vancouver en Canadá y la zona de Borgoña en Francia.

“Es un honor para Puerto Rico ser reconocido como una de las principales regiones de Lonely Planet para visitar en 2022, especialmente cuando vemos un año increíblemente emocionante por delante con la celebración del 500 aniversario de San Juan y el comienzo del año nuevo con el especial Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve, y su primera cuenta regresiva en español. Este reconocimiento es un testimonio de nuestros esfuerzos de mercadeo y el compromiso inquebrantable de nuestra industria turística”, dijo Brad Dean, Principal Oficial Ejecutivo de Discover Puerto Rico.

La lista del 2022 de Lonely Planet contempló consideraciones especiales en áreas de sostenibilidad, desarrollo comunitario y diversidad. Específicamente, la publicación destacó destinos que cuentan con enfoques de desarrollo turístico a largo plazo, que promueven el respeto por los entornos naturales y culturales, y que integran las comunidades locales a sus iniciativas y ofertas turísticas, dando una visión auténtica del destino.

En esta 17ma edición de la Lista de Mejores Viajes de Lonely Planet también se hizo énfasis en aspectos de seguridad en los que Puerto Rico sobresale, al contar con el 89% de su población apta para vacunarse ya inmunizada contra el Covid-19. Del mismo modo, sobresalen los esfuerzos de Discover Puerto Rico promoviendo que los visitantes estén informados sobre las contingencias asociadas a la pandemia, instando el distanciamiento social, el uso de mascarillas y otros comportamientos responsables que previenen contagios.

Los destinos incluidos en la lista son seleccionados tras un largo y completo proceso editorial. Cada año, una encuesta es enviada a cada miembro del equipo de Lonely Planet, los escritores sobre viajes, blogueros y otros socios editoriales de la publicación para que plasmen sus experiencias y estimen qué destinos estarán entre los más populares para los viajeros. Los resultados de estas consultas son compilados y una lista corta con los destinos que se perfilan como los más favorecidos es analizada por un panel independiente de expertos en viajes y turismo.

Para la lista del 2022 el panel de jueces estuvo integrado por Roi Ariel, gerente general de Global Sustainable Travel Council; Sarah Greaves-Gabbadon, escritora experta en viajes al Caribe; Martin Heng, un procurador de accesibilidad en los viajes; Tharik Hussains, escritor de Lonely Planet y experto en viajes a destinos islámicos; Uwern Jong, jefe editorial de la publicación Out There, y Melanie Lieberman, editora senior de The Points Guy.