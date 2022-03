Entre el 1 enero de 2010 y el 31 enero de 2022, las mujeres anfitrionas de Airbnb en Puerto Rico alcanzaron en conjunto más de $220 millones en ganancias, informó este lunes la plataforma de alquileres a corto plazo.

Los datos, que fueron revelados como parte de celebración del Día Internacional de la Mujer, también mostraron que las mujeres representan el 49% del total de anfitriones de Airbnb en Puerto Rico. A nivel global, el número asciende a un 56%.

Según la compañía, las mujeres están adoptando el alojamiento como forma de emprendimiento a un ritmo más alto, lo que refleja un 27% más de mujeres que se unieron a la plataforma en 2021 a nivel global en comparación con los hombres.

De igual forma, en todo el mundo, las nuevas anfitrionas mujeres han tenido más de $1,100 millones en ingresos en conjunto en 2021, incluidos 7.4 millones de dólares que obtuvieron las nuevas anfitrionas en Puerto Rico durante 2021.

“Nos enorgullece profundamente que las mujeres anfitrionas sean gran parte de la comunidad de Airbnb, por ello nos comprometemos a seguir trabajando en la promoción de los alojamientos como una oportunidad para que más mujeres se conviertan en emprendedoras y puedan obtener ingresos extra”, sostuvo Stephanie Ruiz, directora de Comunicaciones de Airbnb Latinoamérica, en un comunicado de prensa.

La plataforma compartió las historias de tres anfitrionas puertorriqueñas, que coincidieron en que contar con un alojamiento de Airbnb les ha abierto las puertas al mundo de los negocios.

“Encontré que el portal de Airbnb es una buena oportunidad para tener un ingreso, para mí ha sido una oportunidad magnífica de negocio y a la vez me hace sentir que soy una embajadora de todo lo que Puerto Rico tiene para ofrecer. Al ser anfitriona en Airbnb siento que aporto un granito de arena a mi comunidad, a la economía y al turismo de Puerto Rico, estoy poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Además, los huéspedes pueden disfrutar de la comodidad de un hogar a un precio razonable mientras viajan con toda su familia. Considero que el ambiente de un Airbnb es un ambiente familiar, y el hecho de que podamos compartir con otras personas de otros países es una ventana al mundo. Me enorgullece que las personas elijan mi hogar para disfrutar de mi bello Puerto Rico”, aseguró Marilyn, quien cuenta con propiedades en San Juan.

Mientras, la anfitriona Jen aseguró “conocí Airbnb como huésped y me gustó la experiencia tanto de reservación como el trato del anfitrión. Me gusta mucho viajar y los temas de turismo. Estaba buscando una oportunidad de tener mayor libertad financiera, poder manejar mi tiempo para atender a mis hijos, y a través de Airbnb pude cumplir estos dos mayores deseos en poco tiempo. Mi familia tenía un espacio al cual siempre le vi potencial para hacer mi propio negocio. Y de todas las páginas de hosting, Airbnb me demostró estar a la vanguardia”.