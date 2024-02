No aparece comprador para el hotel Caribe Hilton

El anuncio de CBRE y JLL no precisó a cuánto asciende el costo de la propiedad, pero, en 2022, el portal especializado Bloomberg, informó que los dueños de la propiedad, el fideicomiso de inversión inmobiliaria Park Hotels & Resorts Inc., estaban buscando más de $200 millones. Bloomberg fue quien reveló que el hotel estaba a la venta.

Además del Caribe Hilton, actualmente, la empresa cuenta con otros siete hoteles en la isla: Hilton Ponce Golf & Casino Resort; The Condado Plaza Hilton; DoubleTree by Hilton San Juan; Embassy Suites by Hilton Dorado del Mar Beach Resort; Embassy Suites by Hilton San Juan Hotel & Casino; Hampton Inn & Suites by Hilton San Juan; y Condado Palm Tapestry Collection by Hilton.