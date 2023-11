Mientras muchas personas prefieren pasar el Día de Acción de Gracias reunidos en familia en sus hogares, otras prefieren mantener la cocina cerrada y salir a disfrutar con sus seres queridos.

Pensando en estos consumidores, hoteles en todos los puntos cardinales del país han reanudado sus ofrecimientos de comida y entretenimiento con el tradicional pavo como protagonista.

En la mayoría de las hospederías, las ofertas rondan entre los $45 y $100 por persona. Los clientes podrán escoger entre desayunos, almuerzos o cenas.

Miguel Vega, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA), sostuvo que “la gente está regresando a la normalidad”, luego de que la pandemia del Covid-19 pausó, en muchas propiedades, la realización de este tipo de actividades.

A juicio del también presidente de HI Development, los locales juegan un rol fundamental en estas iniciativas, pero también los visitantes que llegan a la isla durante los días festivos y buscan actividades para realizar en familia o amigos.

“Uno sale por ahí y se da cuenta que la gente está volviendo a asistir a eventos deportivos y musicales”, estableció Vega en entrevista con El Nuevo Día. “En Navidad, van a volver los eventos de Navidad, porque la gente está volviendo a disfrutar, con un grado de responsabilidad, pero volviendo a hacer cosas”.

En 2020, las actividades se paralizaron por el virus, mientras que en 2021, cuando se creía que habría alguna normalidad, la llegada de la variante Ómicron cambió los planes. En 2022, entretanto, algunas hospederías retomaron sus actividades, pero ahora, en 2023, es cuando se consolidará el regreso de los eventos sociales en la época festiva.

El hotel El Conquistador, en Fajardo, por ejemplo, celebrará -por primera vez- una actividad con motivo del Día de Acción de Gracias desde que reabrió sus puertas.

“Nuestro ofrecimiento tiene un giro puertorriqueño, como por ejemplo nuestro pavo será al estilo ‘pavochón’, con las especies y esencias que distinguen nuestra cultura. También, contaremos con un risotto de gandules, tembleque y un bizcocho confeccionado con Ron Barrilito. Esto, sin dejar atrás los sabores tradicionales del día como las papas majadas, pan de maíz y el pastel de calabaza”, describió Miguel Martínez, director de Alimentos y Bebidas de El Conquistador, en declaraciones enviadas a este medio.

La hospedería complementará la oferta gastronómica con un espectáculo del comediante Herbert Cruz. Asimismo, habrá un área con inflables y películas para el disfrute de los niños.

Mientras, Ben Tutt, socio gerente de Condado Collection, empresa que agrupa los hoteles La Concha, Condado Vanderbilt y Condado Ocean Club, destacó que “el Día de Acción de Gracias es una celebración muy especial y cada uno de nuestros seis restaurantes han confeccionado un festín de versátiles manjares para deleitar a las familias y grupos con una deliciosa celebración”.

“Queremos acoplarnos a los horarios de todas las familias, por eso tenemos propuestas gastronómicas desde las 11:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche con brunch, almuerzo y cena. La mesa estará servida para recibirles con la certeza de una experiencia gastronómica única para celebrar este tradicional día de unión familiar”, agregó.

A continuación, las ofertas de algunos de los principales hoteles en Puerto Rico:

Con la belleza del mar Caribe como telón de fondo, el hotel Hilton Ponce Golf & Casino Resort, en Ponce, ofrecerá un bufet de almuerzo o cena durante el Día de Acción de Gracias en el restaurante La Terraza.

El bufet incluye variedad de ensaladas, sopa, platos locales e internacionales y postres, se informó en la página web de la hospedería. El costo por adulto inicia en $49.95, mientras que los niños de 6 a 12 años pagarán la mitad del precio. Los menores de cinco años comen gratis.

De acuerdo con el hotel, los espacios son limitados. Para reservar, los clientes deben comunicarse al 787-259-7676 ext. 5137.

Augurando un festín culinario, el hotel Hyatt Regency Grand Reserve, en Río Grande, tendrá disponible un bufet que incluye una bebida de bienvenida, dos horas de estacionamiento gratuito y música en vivo.

De acuerdo con su página de Facebook, el costo del bufet asciende a $55 para los adultos. Los menores de 5 a 12 años pagan $25.

En la zona turística de Isla Verde, en Carolina, el Courtyard by Marriott Isla Verde Beach Resort también ofrecerá un bufet de almuerzo. Habrá cuatro estaciones con ensaladas, sopa, arroz y proteínas y postres.

Entre 12:00 p.m. y 4:00 p.m., los clientes disfrutarán del bufet, música en vivo y dos horas de mimosas ilimitadas con costo adicional. El costo, sin impuestos, asciende a $55 por persona, mientras que cada niño menor de 12 años pagará $22.

También en Isla Verde, y con vistas hacia el jardín de la popular hospedería, el hotel Royal Sonesta ofrecerá un almuerzo el Día de Acción de Gracias en el restaurante Alelí. La oferta gastronómica se combinará con la música de un saxofonista desde horas del mediodía hasta las 3:30 p.m., se informó.

El costo del almuerzo inicia en $81, incluyendo impuestos, al tiempo que los niños de entre 6 a 12 años pagarán $45.

Quienes deseen elevar su experiencia, podrán pagar $25 adicionales por burbujas ilimitadas. El costo del estacionamiento es de $12. Los boletos estarán disponibles a través de Internet, pero los clientes también podrán escribir al correo electrónico FB-RoyalSonestaSanJuan@sonesta.com para solicitar más información.

La elegancia que reviste al icónico Fairmont El San Juan Hotel, en Isla Verde, se exaltará durante el Día de Acción de Gracias, con un “brunch” en el Club Tropicoro entre 11:00 a.m. a 4:00 p.m., detalló la gerencia.

Asimismo, ofrecerán una cena en el restaurante Caña a partir de las 5:00 p.m., que promete un viaje culinario de sabores puertorriqueños e internacionales.

Según el hotel, el bufet incluirá platos tradicionales propios del día festivo, pero con un “toque interesante y gourmet”. Las reservaciones estarán disponibles a través de la plataforma Open Table.

Para dar gracias y darle la bienvenida a la Navidad, el hotel Condado Vanderbilt, en San Juan, preparó varios ofrecimientos, que incluyen una cena de cuatro cursos en el reconocido restaurante 1919 del chef Juan José Cuevas. El menú de 1919 estará disponible por $165 por persona y no incluye impuestos o propinas.

Mientras, el restaurante Ola de la hospedería ofrecerá un almuerzo ideal para las familias, que elevará la experiencia de los tradicionales platos de la temporada. El costo del almuerzo es de $89 por persona. Los menores de 12 años pagan $47. Los precios no incluyen impuestos o propinas.

El Vanderbilt no dejó atrás a quienes no quieran comer pavo durante este día, por lo que el restaurante STK San Juan tendrá disponible una tabla de “ribeye’ steak” de cuatro libras, que provee para hasta cuatro personas. El ‘Steak Board’ está disponible por $385. Este precio no incluye impuestos o propinas. Las reservaciones se realizarán a través de Open Table.

En el caso del hotel La Concha, en San Juan, su ofrecimiento para el Día de Acción de Gracias constará de un almuerzo en el restaurante The Loft, diseñado para compartir en grupo.

Habrá sopas, ensaladas, antipasto, mariscos y una estación de cortes en vivo, donde los asistentes encontrarán el pavo. Además, habrá postres y bebidas. El menú está disponible por $82 por persona; $52 por menores de 12 años. Los precios no incluyen impuestos o propinas.

También en La Concha, el restaurante Serafina tendrá disponible un menú de tres cursos entre 11:00 a.m. y 10:00 p.m., que incluirá el tradicional pavo, entre otras delicias culinarias. El exquisito menú estará disponible por $55 por persona. El precio no incluye impuestos o propinas. Las reservaciones se realizarán a través de Open Table.