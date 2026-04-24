Nuevo récord en los ingresos de hoteles y alquileres a corto plazo en Puerto Rico

Los ingresos por alojamiento alcanzaron los $259 millones en marzo pasado, cifra que representa un aumento interanual de 9% y establece un nuevo récord mensual, según datos compartidos por Discover Puerto Rico.

De ese total, $166 millones correspondieron a los hoteles, mientras que el segmento de alquileres a corto plazo (STR, por sus siglas en inglés) generó $92 millones, un incremento del 8% en comparación con el año pasado.

Por región, los alquileres en el área de San Juan generaron $26 millones en ingresos, un aumento de 11%, al tiempo que la región Sur superó los $2 millones.

Los alquileres en las regiones este y oeste crecieron entre un 2% y 3%, alcanzando $20 millones y $15.5 millones, respectivamente.

En el caso de los alquileres en la zona central montañosa, generaron $1.4 millones en ingresos, un aumento interanual de 11%.

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En lo que va de año, los ingresos por alojamiento captados por plataformas como STR y AirDNA alcanzaron $692 millones, un aumento del 8% en comparación con el año pasado.

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Tanto los ingresos de hoteles como los de alquileres crecieron un 8%, alcanzando $453 millones y $239 millones, respectivamente, se informó.

Las estadísticas compartidas por Discover Puerto Rico apuntan, además, a que la demanda total de alojamiento en toda la isla continúa superando los niveles del año pasado, con un aumento del 7% en marzo y del 8% en lo que va de año.

Concretamente, los estimados para el primer trimestre reflejan un récord de 2.3 millones de noches reservadas, lo que representa un aumento interanual del 8% y un incremento del 214% en comparación con 2019.

En declaraciones escritas, el CEO de Discover Puerto Rico, Jorge Pérez, sostuvo que el destino mantendrá su crecimiento pese a los recientes eventos geopolíticos que están impulsando un alza en los precios de los boletos aéreos y las reservas hoteleras.

Pérez detalló que los datos de reservas adelantadas reflejan entre un 9% y un 16% más de noches ya reservadas hasta julio en hoteles, mientras que los alquileres a corto plazo también muestran un ritmo sólido.

“Esto nos indica que Puerto Rico continúa captando el interés de viajeros que buscan experiencias auténticas, conectividad aérea, cultura vibrante y hospitalidad de primer nivel”, sostuvo el ejecutivo.

Agregó que Discover Puerto Rico se siente “cautelosamente optimista”, ya que hay situaciones que podrían impactar el desempeño del sector.