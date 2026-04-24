Nuevo récord en los ingresos de hoteles y alquileres a corto plazo en Puerto Rico
Marzo acabó con un incremento interanual de 9%
24 de abril de 2026 - 8:00 AM
24 de abril de 2026 - 8:00 AM
Los ingresos por alojamiento alcanzaron los $259 millones en marzo pasado, cifra que representa un aumento interanual de 9% y establece un nuevo récord mensual, según datos compartidos por Discover Puerto Rico.
De ese total, $166 millones correspondieron a los hoteles, mientras que el segmento de alquileres a corto plazo (STR, por sus siglas en inglés) generó $92 millones, un incremento del 8% en comparación con el año pasado.
Por región, los alquileres en el área de San Juan generaron $26 millones en ingresos, un aumento de 11%, al tiempo que la región Sur superó los $2 millones.
Los alquileres en las regiones este y oeste crecieron entre un 2% y 3%, alcanzando $20 millones y $15.5 millones, respectivamente.
En el caso de los alquileres en la zona central montañosa, generaron $1.4 millones en ingresos, un aumento interanual de 11%.
En lo que va de año, los ingresos por alojamiento captados por plataformas como STR y AirDNA alcanzaron $692 millones, un aumento del 8% en comparación con el año pasado.
Tanto los ingresos de hoteles como los de alquileres crecieron un 8%, alcanzando $453 millones y $239 millones, respectivamente, se informó.
Las estadísticas compartidas por Discover Puerto Rico apuntan, además, a que la demanda total de alojamiento en toda la isla continúa superando los niveles del año pasado, con un aumento del 7% en marzo y del 8% en lo que va de año.
Concretamente, los estimados para el primer trimestre reflejan un récord de 2.3 millones de noches reservadas, lo que representa un aumento interanual del 8% y un incremento del 214% en comparación con 2019.
En declaraciones escritas, el CEO de Discover Puerto Rico, Jorge Pérez, sostuvo que el destino mantendrá su crecimiento pese a los recientes eventos geopolíticos que están impulsando un alza en los precios de los boletos aéreos y las reservas hoteleras.
Pérez detalló que los datos de reservas adelantadas reflejan entre un 9% y un 16% más de noches ya reservadas hasta julio en hoteles, mientras que los alquileres a corto plazo también muestran un ritmo sólido.
“Esto nos indica que Puerto Rico continúa captando el interés de viajeros que buscan experiencias auténticas, conectividad aérea, cultura vibrante y hospitalidad de primer nivel”, sostuvo el ejecutivo.
Agregó que Discover Puerto Rico se siente “cautelosamente optimista”, ya que hay situaciones que podrían impactar el desempeño del sector.
“No obstante, Puerto Rico cuenta con una base sólida sobre la cual seguir construyendo su crecimiento turístico, impulsada por una mayor visibilidad global, la fortaleza de su oferta cultural y la capacidad de convertir ese momento positivo en más visitas, estadías más largas y mayor impacto económico para la isla”, reclamó.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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