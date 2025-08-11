Opinión
11 de agosto de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Olga Tañón recibirá a los pasajeros del aeropuerto Luis Muñoz Marín en forma de holograma

El esfuerzo es parte de la campaña Sounds of Puerto Rico de la Compañía de Turismo

11 de agosto de 2025 - 12:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El holograma de Olga Tañón, se informó, estará localizado en el área de equipaje del Terminal B del SJU. (Pablo Martínez Rodríguez)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

La estrella puertorriqueña Olga Tañón dará la bienvenida a los pasajeros del aeropuerto Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, en forma de holograma.

El esfuerzo es parte de la campaña “Sounds of Puerto Rico” de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).

“Para mí es un orgullo muy grande”, expresó la artista durante una conferencia de prensa en la sede de la entidad, en Viejo San Juan.

“No importa los años que estés fuera de Puerto Rico, el sentimiento y el alma se achica cada vez que estás llegando al aeropuerto”, agregó al recordar que hace 32 años decidió salir de la isla para cuidar de la salud de su hija Gabriela.

El holograma, se informó, estará localizado en el área de equipaje del Terminal B del SJU.

“The Sounds of Puerto Rico”, cuya primera fase inició el 11 de julio pasado, cuando arrancó la residencia artística de Bad Bunny, requirió una inversión de $2.8 millones, de los cuales $1 millón corresponde a esfuerzos de publicidad en medios tradicionales y digitales, además de rotulación tanto en el aeropuerto como en el Coliseo de Puerto Rico y el Tren Urbano.

La CTPR aseguró que el retorno de inversión de la iniciativa podría ascender a $67 millones.

“Puerto Rico está de moda. Lo que está pasando con la residencia (de Bad Bunny) es un fenónemo y, más allá de criticar, tenemos que empezar a montarnos en la ola de la puertorriqueñidad”, expresó Tañón.

Por su parte, la directora ejeutiva de la CTPR, Willianette Robles, destacó que el objetivo de la entidad fue combinar la tecnología e innovación con el mensaje de la campaña.

“Con la integración de un holograma de Olga Tañón, desde el aeropuerto Luis Muñoz Marín añadimos una experiencia innovadora y única para los visitantes que llegan a Puerto Rico. Queremos que desde el primer momento sientan la energía, la calidez y el sabor de nuestra isla y qué mejor manera que hacerlo a través de nuestras exponentes musicales”, expresó la funcionaria.

En total, “Sounds of Puerto Rico destaca a 44 artistas puertorriqueños entre ellos Héctor Lavoe, Gilberto Santa Rosa, Lucecita Benítez, Pedro Capó, Olga Tañón, Rauw Alejandro y Chayanne.

TurismoCompañía de Turismo de Puerto RicoOlga Tañón
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
