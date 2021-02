A partir del 20 de julio los que compren un boleto de avión de JetBlue, bajo la tarifa básica Blue Basic, no podrán llevar equipaje de mano a bordo. Solo tendrán acceso a un efecto personal, ya sea una cartera, mochila o computadora, que quepa debajo del asiento posterior.

El anuncio, que ya aparece en blog oficial de la aerolínea, detalla que además eliminarán los cargos en caso de cambios o cancelaciones de pasajes comprados con tarifas Blue, Blue, Blue Extra, Blue Plus y Mint. Los que se adquieran bajo la tarifa Blue Basic, sí se podrán cambiar pero por un cargo adicional fijo.

“Como parte de ese plan, estamos evolucionando las opciones de tarifas para segmentar aún más nuestra variedad de productos y precios para los clientes que valoran diferentes cosas. Actualmente, nuestras ofertas Blue y Blue Basic son muy similares entre sí. Necesitamos diferenciar mejor las dos tarifas haciendo de Blue el estándar de oro, a medida que estratégicamente nos enfocamos en bajar el precio de Blue Basic”, indicó la empresa a través de comunicación escrita.

PUBLICIDAD

Tras reconocer que las maletas de mano son un “dolor de cabeza” durante el proceso de abordaje, por no haber suficiente espacio en los compartimentos superiores, eliminaron el privilegio de llevar el equipaje a bordo para los pasajeros de tarifa básica.

“A partir del 20 de julio, en todos los vuelos, los clientes que compraron Blue, Blue Extra o Mint para vuelos domésticos tendrán garantizado el espacio en el compartimiento superior para una maleta de mano. Los clientes Blue Basic que compren Even More Space también recibirán la misma garantía”, explicaron.

Esto implica que el cliente de tarifa básica, que no pague por la opción de Even More Space, tendrá que pagar por facturar su equipaje. Según la información en su página web, la primera maleta paga $35, mientras que la segunda tiene un costo de $45.

Aclararon que en el caso de que se queden sin espacio en el compartimiento superior para los pasajeros con equipaje de mano permitido, y tengan que facturar la maleta de mano, lo compensarán con un crédito de $25 válido para viajar en JetBlue durante un año.

Lanza alianza con American Airlines y anuncia vuelo a Aguadilla

Por otro lado, JetBlue y American Airlines anunciaron el lanzamiento de la primera fase de su nueva Alianza del Noreste, con el objetivo de traerle a los clientes opciones más competitivas en Nueva York y Boston. A partir de hoy, casi 80 rutas que comparten los códigos de JetBlue y American están disponibles para reservar, con las aerolíneas mejorando los horarios en las rutas clave hacia y desde el noreste.

PUBLICIDAD

JetBlue también anunció 15 nuevas rutas, incluyendo un nuevo servicio diario que se lanzará el 1 de julio de 2021 entre el aeropuerto internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, y el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, Puerto Rico. Junto con American, las dos aerolíneas están introduciendo 33 nuevas rutas como parte de la primera fase de su alianza.

“Nuestra alianza con American le abre la puerta a JetBlue para entrar con éxito a nuevos mercados, introduciendo más opciones y nuestro galardonado servicio y tarifas bajas a más clientes”, dijo Scott Laurence, director de ingresos y planificación de JetBlue.

“Este es el primer paso para ofrecer la mejor propuesta al cliente con la red más grande en Nueva York y Boston”, dijo Vasuu Raja, director de ingresos de American.

El código compartido de JetBlue con American comienza el próximo 25 de febrero, con esta primera fase de vuelos a la venta a partir de hoy. Inicialmente, el código de JetBlue se está colocando en más de dos docenas de rutas de American y el código de American se está colocando en más de cuatro docenas de rutas de JetBlue. Estas primeras rutas incluyen mercados domésticos de punto a punto.

Más mercados del noreste, incluyendo las conexiones operadas por una combinación de ambas aerolíneas a través de Boston y Nueva York, se agregarán regularmente durante la primera mitad de este año. Todos los vuelos se pueden reservar en hola.jetblue.com, lo que hace que las reservaciones sean fáciles y familiares para los clientes de JetBlue.

PUBLICIDAD

Los códigos compartidos les permiten a los viajeros reservar directamente con su aerolínea preferida para vuelos operados por una aerolínea asociada.

Esta primavera, los clientes de los programas TrueBlue de JetBlue y AAdvantage de American podrán disfrutar de beneficios recíprocos, comenzando con la posibilidad de ganar puntos o millas en cualquiera de las aerolíneas. Con el tiempo, los clientes también podrán canjear puntos o millas con cualquiera de las dos aerolíneas.