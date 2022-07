Al quedar al descubierto la millonaria deuda del “room tax” que tienen hoteles, paradores, moteles, hospederías y alojamientos alternativos con el gobierno, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, le solicitó a la Comisión de Turismo que realice vistas públicas para investigar todos los detalles y fijar responsabilidades sobre estas deudas.

La petición de investigación surge luego de que El Nuevo Día publicara que la deuda por concepto del pago del impuesto por ocupación o “room tax” ascendió a $20.6 millones en el periodo que comprende el 2004 y mediados de 2022. Dicho monto millonario incluye también los intereses y recargos impuestos por la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).

La deuda la encabezan los hoteles sin casino, que acumular $7.4 millones de “room tax”, seguidos por los alojamientos alternativos, que suman $5.4 millones, los moteles ($2.9 millones), “guesthouses” ($1.6 millones), paradores ($1.2 millones) y los hoteles con casinos, que reflejan una deuda de $717,791.

”El país merece saber quiénes son sus deudores de ‘room tax’, como también conocer las dudas de las agencias de gobierno con la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí hay amigos y donantes de la casa que se llenan la boca en la radio diciendo que sus propiedades han tenido 100% de ocupación, pero se roban el impuesto por ocupación. En realidad al no pagar sus obligaciones, le hacen daño al pueblo, que es el verdadero afectado. No pagar lo que corresponde, es quitarle mejores servicios a los que tienen derechos los puertorriqueños. Ante esta millonaria deuda, le he solicitado al Presidente de la Comisión de Turismos que con carácter de urgencia cite al director de la Compañía de Turismo y lleguemos al fondo de esto”, precisó Matos García.

Precisamente, al ser abordado sobre los nombres de las hospederías evasoras, el director de la CTPR, Carlos Mercado, indicó que no los revelaría hasta realizar una consulta legal, ya que la entidad mantiene varios pleitos activos en los tribunales. En esa entrevista previa con El Nuevo Día, el titular de Turismo solo mencionó que entre los deudores hay propiedades activas y otras que cerraron o cambiaron de dueños.

Mientras, los dos portavoces de la industria entrevistados por este medio, se mostraron sorprendidos por el monto adeudado. Uno de ellos fue el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA), Joaquín Bolívar III, quien cuestionó por qué el gobierno dejó acumular las cuentas por cobrar. El otro sorprendido fue el presidente de la Asociación de Paradores y Pequeñas Hospederías (APPH) Puertorriqueñas, Xavier Ramírez, quien aseguró desconocer sobre algún parador con deudas de “room tax”.