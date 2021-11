Distinguido por su elegancia e historia, el casino del Fairmont El San Juan Hotel, en Isla Verde, reabrió este miércoles bajo la marca Foxwoods, una de las principales en el mundo de los casinos.

La rehabilitación conllevó una inversión de $12.5 millones, de acuerdo con el Andro Nodarse León, principal oficial ejecutivo de la firma de inversión hotelera LionGrove, empresa copropietaria de la icónica instalación hotelera.

“Esto es un paso importantísimo porque hace más de cinco años, desgraciadamente, el casino tuvo que cerrar por la situación económica en la que nos encontrábamos”, expresó Nodarse León en un aparte con la prensa durante los actos de reapertura del casino. “Esto marca un renacimiento importante porque valida que Puerto Rico está por buen camino económicamente”.

Rodney Butler, presidente de Mashantucket Pequot Tribal Nation, -pueblo nativo americano establecido en Connecticut que posee y opera hoteles, casinos y campos de golf- expresó que es la primera vez que la marca Foxwoods se expande al Caribe.

Ante eso, Nodarse León señaló que, al igual que cuando el hotel pasó bajo la bandera hotelera Fairmont, hoy se abrió un nuevo camino para la industria turística en la isla.

Añadió que el casino generará 150 empleados directos. En total, Fairmont El San Juan Hotel emplea a sobre 600 personas.

Sobre cuáles son las particularidades de la instalación, el ejecutivo resaltó que el casino es uno de los más importantes para el país, por el que han pasado un sinnúmero de celebridades internacionales y hasta se han grabado películas de renombre.

Precisó que el casino fue renovado por completo, por lo que ahora cuenta con 300 máquinas y 14 mesas mesas de juego de black jack, ruleta y topos, entre otros. La instalación mantuvo su decoración tradicional, en la que resaltan las lámparas colgantes y detalles en madera.

Nodarse León sostuvo que “hay una demanda acumulada y un deseo de salir y de ser seres humanos de nuevo, a socializar e interactuar”, en referencia a la demanda del público por este tipo de espacios.

Las palabras del ejecutivo tomaron vida cuando, a eso del mediodía, las puertas del casino abrieron formalmente para los clientes. Un sonoro aplauso de hizo sentir en el vestíbulo del hotel, por donde discurría una fila de adultos mayores y algunos jóvenes.

Aunque el casino solo estará abierto de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 2:00 a.m., aspiran a operar las 24 horas en un futuro cercano.

Pierluisi resalta impacto turístico

Durante la inauguración del casino participó el gobernador Pedro Pierluisi, quien destacó que la industria turística del país consolidó el 2021 como uno de sus mejores años.

“Puerto Rico está rompiendo récords. En parte nos beneficiamos de que los viajes del extranjero nos han beneficiado, pero hemos dominado el mercado de Estados Unidos y yo sé que la mayoría de ellos (los visitantes) van a repetir. Lo bueno del turismo es que la persona que nos visita puede después decidir invertir, comprar una propiedad y hasta mudarse permanente aquí”, sostuvo.

Las expresiones del gobernador coincidieron con los datos de Discover Puerto Rico, organización que anticipó ayer, martes, que Puerto Rico sobrepasó los $1,000 millones en ingresos por alojamiento en octubre, a la vez que las reservaciones para fin de año aumentaron en un 41%.

El primer ejecutivo destacó que la apertura del Foxwoods El San Juan Casino servirá para consolidar el ofrecimiento de Isla Verde, uno de los puntos más importantes para la industria turística en el área metropolitana.

“Yo no soy jugador, ni voy al casino usualmente, pero tengo que admitir que cuando entré aquí, yo que he estado en Las Vegas, no jugando, sino en actividades y convenciones, esto no tiene nada que envidiarle a Las Vegas y me dieron ganas de jugar algo”, expresó Pierluisi.

Con la inauguración del Foxwoods El San Juan Casino, la oferta de este tipo de instalaciones en la isla aumentó a 16, cinco menos que los que había en el país hace una década.

Los casinos representan fuente de ingreso relevante para el gobierno, ya que el fisco recibe más del 50% de las ganancias que generan las máquinas tragamonedas. El dinero se reparte entre el Fondo General, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) y la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Asimismo, los hoteles con casino cobran 11% del impuesto por habitación, mejor conocido como “room tax”, mientras que los hoteles sin este tipo de instalación cobran un 9%.