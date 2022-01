El campo de golf de The St. Regis Bahía Beach Resort & Golf Club obtuvo la sexta posición en el Golfers’ Choice 2022: Top 50 U.S. Courses, un reconocimiento que se basa en las reseñas de campos de golf de calidad mundial hechas por golfistas suscriptores del servicio Golf Pass de Golf Channel, una afiliada de la cadena NBC.

“Nos enorgullece compartir la buena noticia de que golfistas de alrededor del mundo han escogido nuestro The St. Regis Bahía Beach Golf Club entre los mejores 10 campos de golf, de un total de 3,241, en los Estados Unidos. Este reconocimiento destaca la excelencia de un campo de golf de talla mundial, y, sobre todo, del personal que hace posible su mantenimiento óptimo y quienes se aseguran de brindar una experiencia excepcional a nuestros residentes, huéspedes y visitantes”, dijo Fahad Ghaffar, socio de Paulson & Co, propietarios de The St. Regis Bahía Beach Resort & Golf Club, que el pasado año fue reconocido como el mejor resort en Puerto Rico por la prestigiosa revista Travel & Leisure.

Los campos de golf que resultaron ganadores fueron seleccionados mediante más de 320,000 reseñas de usuarios de Golf Pass provenientes de distintas partes del mundo, lo que distingue esta selección de otras, pues más que un reflejo de los gustos, basados en la arquitectura y el acondicionamiento, de unos pocos expertos selectos, es una instantánea de toda la experiencia del golf.

El Top 50 de este año presenta una mezcla ecléctica. El Bahía Beach Golf Club, diseñado por Robert Trent Jones Jr. y certificado por Silver Signature Sanctuary, fue elegido entre los golfistas, principalmente, por su impecable acondicionamiento, así como la impresionante vista que encuentran en dos hoyos ubicados frente al mar. The St. Regis Bahía Beach, que también es un santuario de nivel oro de Audubon y una reserva natural que utiliza solo materia orgánica para nutrir y mantener el campo y los más de 500 exuberantes acres que lo rodean.

“Este fue uno de los campos más difíciles en los que he jugado, con una buena cantidad de agua y calles estrechas. Este campo me hizo mejorar mi juego. Los greens son rápidos y más difíciles que los que he jugado en los Estados Unidos. Volvería a jugar este campo en un santiamén. El personal fue extremadamente amable y servicial, y el campo de prácticas es excelente”, señaló uno de los suscriptores en su reseña.

Los 50 mejores campos de Golfers’ Choice se escogieron de entre un total de 3,421 campos de golf de acceso público (incluidos resorts y semiprivados) en los Estados Unidos.

Para determinar las clasificaciones finales del año, se toman en consideración la calificación general de un curso, así como seis sub categorías que evalúan los revisores: valor, condiciones, disposición, ritmo de juego, amabilidad del personal y servicios fuera del campo. Además, se toman en cuenta las tendencias de calificación de un golfista en el cálculo de la calificación final de un campo en particular.