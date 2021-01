El Departamento de Salud advirtió esta tarde a los ciudadanos en Puerto Rico que desde el 26 de enero sus planes de vacaciones o viaje fuera de Estados Unidos tendrán que incluir obtener un resultado negativo a una prueba de COVID-19 para poder regresar.

La medida responde a una orden del gobierno federal, explicó la epidemióloga del Departamento de Salud, Miriam Ramos Colón.

“El gobierno federal emitió una orden que entra en vigor a partir del 26 de enero, que impone una restricciones a los viajeros internacionales. Esa orden les impone a las líneas aéreas la responsabilidad de requerir a todo viajero que vaya a entrar a jurisdicción norteamericana presentar una prueba negativa de COVID-19, ya sea molecular, de antígenos o de saliva”, indicó Ramos Colón.

“Aunque sea ciudadano o cuente con permiso de residencia en Estados Unidos, si está en territorio internacional, va a tener que presentar esa prueba (administrada) con tres días antelación, porque la orden le impone la responsabilidad a aerolínea de que no le deje abordar”, agregó.

Estados Unidos, el país más afectado del mundo por la pandemia del coronavirus, ha registrado ya más de 22.7 millones de contagios confirmados y casi 380,000 muertes, cuando siguen incrementándose los casos en todo el país.

Al anunciar la medida el pasado 12 de enero, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) la justificaron asegurando que cada vez surgen en países de todo el mundo variantes diferentes del virus SARS-CoV-2 y que “hay evidencia de una mayor transmisibilidad de algunas de estas variantes”.

La medida, que aplica a todo Estados Unidos, es más restrictiva a lo que existía en Puerto Rico desde el 15 de julio pasado, cuando se comenzó a solicitar una prueba negativa para entrar a la isla o de lo contrario la persona tendría que hacerse una aquí o aislarse por 14 días, mientras es monitoreado por personal de Salud.

Ahora, las personas que se vayan a pasar más de tres días en cualquier país fuera de jurisdicción estadounidense tendrán que hacerse la prueba antes de regresar. Eso incluye a cualquier persona que se vaya de Puerto Rico a pasar unos días en el extranjero de vacaciones.

“Tiene que asegurarse (el viajero) que al destino que seleccione para ir a vacacionar tendrá acceso de poder realizarse la prueba, para entonces regresar (a jurisdicción de Estados Unidos)”, abundó.

“Si me voy por América Latina, Centroamérica, pues me tengo que asegurar que al lugar adonde voy me va a poder proveer una prueba antes de regresar a Puerto Rico”, puntualizó.

Asimismo, la epidemióloga también advirtió que la medida podría afectar a personas que tenga viajes extensos que incluya varias paradas y provoque que esté más de 72 horas fuera de territorio estadounidense.

También le aplica a toda persona que haya perdido un vuelo y, por consiguiente, esté más del tiempo requerido fuera de jurisdicción estadounidense.

Ramos Colón recomendó que la planificación de los vuelos “tiene que salvaguardar el tiempo que va a tomar la conexión, porque el tiempo empieza a contar desde su primer punto de salida... y la orden especifica que si la persona pierde la conexión, la persona no podrá entrar si ya pasaron las 72 y tendrá que repetirse la prueba”.

Según explicó, las aerolíneas verificarán que la información en el documento de la prueba negativa corresponde con los datos en el pasaporte.

“Esta orden incluye unas penalidades criminales, contempladas en el código federal. Así que es un asunto significativo para resaltar, porque además de la documentación, hay una verificación de las credenciales que se están presentando”, apuntó.

¿Y si estoy vacunado?

La medida también incluye no importa si la persona ya está vacunada contra el COVID-19, tiene que cumplir con el requisito federal de la prueba negativa.

Los requisitos federales también incluyen ahora la orden de que todo el mundo tiene que usar mascarillas para viajar entre estados y territorios.

“Otro punto importante es que una persona que ya haya tenido COVID-19 en los pasados 90 días tiene la oportunidad de presentar en el punto de abordaje del destino de donde se encuentre el resultado de la prueba y una carta, de su proveedor médico, que certifique que es una persona que se recuperó de la condición”, expuso.

El requisito federal de la prueba negativa no aplica para viajar dentro de Estados Unidos. No obstante, en Puerto Rico se mantiene la orden ejecutiva, establecida desde el 15 de julio de 2020, que requiere un resultado negativo para poder entrar a la isla, hacerse una prueba inmediatamente en Puerto Rico o guardar cuarentena por 14 días.

Como algunos pasajeros que han llegado a la isla no han querido cumplir con los protocolos del gobierno de Puerto Rico, se han tornado agresivos.

Ante esta situación, personal de inspección que trabaja en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín ha sido adiestrado para poder intervenir efectivamente.

“Este personal se adiestró de 40 a 50 horas en distintos temas y dimos énfasis en técnicas entrevistas, estado mental y conducta humana”, detalló Jesús Hernández, director de la Oficina de Investigación de Salud, quien indicó que los últimos 15 adiestrados salieron de la segunda academia realizada con estos adiestramientos.

Señaló que próximamente se sumarán otros, a medida que se muevan a reabrir aeropuertos regionales y los puertos marítimos para pasajeros.