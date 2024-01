Desde mañana, martes, y hasta el próximo sábado, 6 de enero, los paisajes de Ponce se engalarán con la llegada del crucero Icon of the Seas, la embarcación turística más grande del mundo.

“El barco se podrá ver desde cualquier sitio”, anticipó Héctor Agosto Rivera, director ejecutivo de la Autoridad del Puerto de Ponce, en una entrevista reciente con El Nuevo Día.

El Icon of the Seas, que mide 365 metros de eslora, arribará a la Ciudad Señorial para realizar una parada técnica previo al inicio de sus operaciones este mes desde el Puerto de Miami, en Florida.

“Además de una oferta turística diversificada y de clase mundial, Puerto Rico cuenta con personal especializado e infraestructura con las cualidades necesarias para promover paradas técnicas como la que estará realizando el Icon of the Seas, al igual que paradas para reparaciones y mejoras a embarcaciones de todo tipo”, estableció el director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carlos Mercado Santiago, en unas declaraciones escritas.

“Con gran entusiasmo, recibimos el majestuoso crucero Icon of the Seas en el Puerto de Ponce. La llegada de esta embarcación representa no solo un hito en la industria de cruceros, sino también una oportunidad invaluable para nuestra querida ciudad”, agregó la alcaldesa interina de Ponce, Marlese Sifre.

A continuación, siete cosas que debes conocer sobre este barco y su llegada a Ponce:

La parada técnica que realizará el crucero Icon of the Seas en el puerto de Ponce servirá para que la embarcación complete los requerimientos necesarios para operar en aguas de Estados Unidos, por lo que agencias federales entrarán al barco para realizar las inspecciones correspondientes.

El barco llegará a Ponce tras realizar una parada en el puerto de Cadiz, en España, donde estuvo por unos 20 días, luego de que partió del astillero donde fue construido en Finlandia.

Se espera que la embarcación entre a las aguas del sur de Puerto Rico en horas de la madrugada del martes. Estará en el puerto hasta el 6 de enero, pero tiene permisos para permanecer por hasta 14 días.

/