Aun cuando hoy, 15 de julio, es la reapertura oficial de Puerto Rico al turismo del exterior, no se prevé la llegada de vuelos internacionales a la isla a corto plazo.

“No hemos recibido notificación alguna de la FAA (siglas en inglés de la Administración Federal de Aviación) ni de la Casa Blanca sobre fechas de cuándo los términos y condiciones impuestos a los viajes internacionales van a cambiar”, confirmó ayer Carla Campos, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).

La funcionaria recordó que aun están en vigor los controles impuestos por el gobierno federal desde marzo y que luego amplió en mayo. Según estos protocolos, los extranjeros que hayan estado en China, Irán, Brasil y unas 30 naciones de Europa durante los últimos 14 días no pueden ingresar a los Estados Unidos, mientras que ciudadanos estadounidenses y familiares podrán ingresar a Estados Unidos a través de uno de los 15 aeropuertos a los que se redirigieron los vuelos provenientes de los países mencionados.

PUBLICIDAD

“Ninguno de esos aeropuertos está en Puerto Rico, así que hasta que no haya cambios en estas restricciones, no podremos recibir vuelos internacionales”, reiteró Campos. “No obstante las consultas que hemos hecho, no se nos ha informado en qué momento van a cambiar”.

Antes de la pandemia de coronavirus COVID-19, el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, recibía vuelos de aerolíneas europeas como Iberia y Condor, así como de líneas latinoamericanas como Copa y Avianca.

“Los vuelos de Iberia (desde España) y Condor (desde Alemania) aún están limitados por las restricciones federales”, dijo recientemente Jorge Hernández, principal oficial ejecutivo de Aerostar Airport Holdings, empresa que administra el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Dado que las restricciones no aplican a vuelos de gran parte de América Latina, el ejecutivo había dicho que, tentativamente, se espera que Copa y Avianca reanuden a finales de julio sus vuelos a la isla desde Panamá y Colombia, respectivamente.

Mientras, a corto plazo se prevé que gran parte de los pasajeros que lleguen a la isla arriben en vuelos provenientes de estados y territorios de los Estados Unidos.

Para hoy, Aerostar esperaba la llegada de unos 5,000 pasajeros.