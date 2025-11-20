Vieques Air Link volará entre Ceiba y St. Thomas

Vieques Air Link anunció este jueves que comenzará a volar entre el aeropuerto José Aponte de la Torre (NRR), en Ceiba, y el aeropuerto internacional Cyril E. King (STT), en St. Thomas.

La ruta aérea, que estará disponible a partir del 5 de diciembre próximo, contará con cuatro vuelos diarios, que se distribuirán entre viernes, sábado y domingo.

“Esta nueva ruta representa un paso importante en la expansión de nuestra red y en nuestro objetivo de conectar de forma eficiente y accesible a las comunidades del Caribe”, expresó Carlos M. Rodríguez Colón, presidente de Vieques Air Link, en un comunicado de prensa.

“Conocemos las necesidades de residentes y visitantes que requieren alternativas de viaje más convenientes. Este servicio surge para atender esa demanda y fortalecer la movilidad en la región”, agregó.

Vieques Air Link, en operaciones hace 60 años, destacó que la nueva ruta es parte de su compromiso de expandir su oferta de vuelos regulares y atender las necesidades de turistas, pacientes y viajeros de negocios en Puerto Rico y St. Thomas.

La aerolínea puertorriqueña agregó que continuará ofreciendo sus servicios de charters personalizados hacia St. Thomas, Vieques, Culebra y otras islas de las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas.