El crucero más grande del mundo -el Wonder of the Seas de Royal Caribbean- arribará al muelle 3 de San Juan el 7 de marzo, como parte de su viaje inaugural, que comenzará en el puerto de Fort Lauderdale, Florida.

La embarcación, que tiene capacidad para 5,606 pasajeros, también será el barco más moderno de la marca. Su primer itinerario consta de siete días y, aparte de San Juan, hará paradas en Labadee, Haití, así como en Nassau y Coco Cay, Bahamas.

El Wonder of the Seas fue construido en el astillero Chantiers de l’Atlantique en Saint-Nazaire, en Francia. Posee 18 cubiertas, 1,867 camarotes, cuatro piscinas, diez jacuzzis, dos simuladores de surf, una pista de patinaje, cancha de baloncesto y salones de spa. Entre sus atracciones principales se encuentra el AquaTheater, descrito como el más inmersivo de la historia, y el nuevo Suite Neighborhood.

Para el director de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá Batiz, la llegada del Wonder of the Seas al muelle capitalino representa “buenas noticias” para los comerciantes del Viejo San Juan, transportistas y tour operadores. Aseguró que por cada 1,300 pasajeros, el impacto económico asciende a $250,000=

Hasta el momento, Royal Caribbean solo ha confirmado una parada en San Juan. Se espera que la embarcación opere en las aguas del Caribe por solo dos meses, ya que a partir de mayo zarpará desde Barcelona y Roma. Regresará al Caribe en noviembre.

Aunque el Wonder of the Seas estaba previsto para comenzar operaciones en 2021, la pandemia del COVID-19 atrasó los planes. Para abordar el barco, los pasajeros deberán estar vacunados contra el virus.

Viking Octantis también atracará en Puerto Rico

Entretanto, Pizá Batiz reveló que el crucero Octantis de la compañía Viking también llegará a San Juan por primera vez este año. Su arribo está programado para el 14 de marzo, precisó el funcionario.

El Viking Octantis es uno de los cruceros más modernos de la línea, con capacidad para 378 pasajeros. Fue creado recientemente para viajes de expedición en las regiones más remotas del mundo, como la Antártida.

El director de Puertos recordó que la temporada baja de cruceros para la isla comienza pronto y que todavía se mantienen negociando con las líneas de cruceros las paradas de tránsito.

No obstante, aseguró que, hasta el momento, Royal Caribbean continuará utilizando a San Juan como puerto base del barco Explorer of the Seas.

En el caso de Carnival, aseguró que la compañía se mantiene haciendo cambios continuos a sus intinerarios. Sin embargo, sostuvo que la línea de cruceros confirmó 35 paradas de tránsito entre febrero y diciembre de este año.

La cifra, a su juicio, es positiva, aunque reconoció que la isla perdió entre 15 y 16 paradas del crucero Carnival Mardi Gras por razones que indicó desconocer.

“Para mí son buenas noticias que tengamos la garantía del año entero y que, luego de la pandemia, Carnival siga con nosotros con paradas importantes”, aseveró. “Algo positivo es que nos dieron el intinerario de aquí a diciembre. Nos aumentaron ciertas paradas y redujeron otras, lo que es normal”, aseveró.

Aunque todavía no se han informado los “deployments” de las subisidiarias de Carnival como Holland America y Princess Cruises, aseguró que ambas líneas de cruceros tendrán paradas en Puerto Rico.

La semana pasada, portavoces de la industria turística del país señalaron que el futuro de los cruceros era incierto y que habría que esperar hasta el inicio de la próxima temporada alta, que discurre entre diciembre a marzo, para experimentar una mejoría.