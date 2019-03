Nueva York - El fuselaje de un avión de la desaparecida aerolínea Trans World Airlines (TWA) se exhibe este fin de semana en pleno corazón de Nueva York antes de ser transformado en un bar de un nuevo hotel que se construye en el aeropuerto John F. Kennedy (JFK) de la Gran Manzana.

El aparato, un Lockheed Constellation de 1958, fue transportado hoy por las calles de Manhattan, y, desde este sábado, puede verse en la conocida plaza de Times Square, el mismo lugar en el que durante los años cincuenta se levantó un gran anuncio de este avión.

El jet puede verse hasta este domingo, cuando será transportado a JFK, donde será acondicionado para albergar un bar en el nuevo hotel TWA, que rinde tributo a la icónica aerolínea estadounidense, fundada en 1925 y que cerró en el año 2001 al fusionarse con American Airlines.

La hospedería, cuya construcción comenzó a finales de 2016, se ubicará en el antiguo terminal de TWA, construido en 1962 con diseño del arquitecto finlandés Eero Saarinen, y contará con 512 habitaciones.

Dos edificios de seis plantas enmarcan la antigua terminal de TWA, en la cual se trabaja para dotar al hotel del que según la empresa será, con sus más de 18,500 metros cuadrados, el vestíbulo hotelero más grande del mundo.