Washington - El liderato del Comité de Seguridad Interna de la Cámara baja de EE.UU. expresó hoy preocupación por los procesos de contratación de FEMA, en momentos en que se aproxima una nueva temporada de huracanes y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna acaba de reconocer las fallas en el acuerdo suscrito con la empresa Bronze Star para proveer toldos y rollos plásticos en Puerto Rico.

El presidente del Comité de Seguridad Interna, el demócrata Bennie Thompson (Misisipi), sostuvo que ha sido evidente que FEMA – la Agencia federal para el Manejo de Emergencias -, no pudo filtrar adecuadamente lo que eran contratistas “inexpertos o no calificados” al adoptar acuerdos relacionados a los huracanes Harvey, Irma y María, que tuvieron consecuencias catastróficas sobre Texas, Florida y Puerto Rico, respectivamente.

Al expresar particular malestar con la respuesta federal a la emergencia en Puerto Rico tras el huracán María, durante una audiencia pública de dos subcomités de su comisión, Thompson advirtió que “los procesos de contratación son increíblemente importantes en la preparación que hace la nación para responder a desastres”.

Representantes de FEMA, la Oficina de Contraloría General (GAO) y la OIG del Departamento de Seguridad Interna declararon en la vista pública.

El inspector general interino de la OIG, John V. Kelly, entregó el martes al Congreso un informe – solicitado por senadores como Elizabeth Warren (Massachusetts) y Robert Menéndez (Nueva Jersey) -, en el que determinó que en medio de la catástrofe causada por el huracán María, FEMA incumplió sus normas de contratación al otorgar en 2017 dos contratos, de más de $30 millones, a la empresa Bronze Star para la recuperación de Puerto Rico.

Kelly concluyó en su informe que FEMA no verificó si Bronze Star podía cumplir con el calendario de entrega de los toldos y rollos plásticos, entre otras cosas. Los acuerdos perseguían la entrega en Puerto Rico de 500,000 lonas y 60,000 rollos plásticos, urgentemente necesitados tras la devastación provocada por el huracán María.

“Encontramos que FEMA no cumplió con todas las leyes, regulaciones y procedimientos al momento de adjudicar los dos contratos de Bronze Star. Específicamente, contrario al Reglamento de Adquisiciones Federales (FAR), FEMA no determinó la capacidad de Bronze Star o la capacidad de su proveedor para cumplir con los términos y condiciones de los contratos”, indicó el inspector General interino de Seguridad Interna, John V. Kelly, en una carta a los senadores demócratas.

El presidente del subcomité de Preparación, Respuesta y Recuperación, Donald Payne (Nueva Jersey), destacó que Bronze Star solo tenía dos empleados y no tenía experiencia previa con ese tipo de suministros. A nombre de FEMA, Brian Kamoie, administrador asociado para Apoyos de Misión en FEMA, declaró que la experiencia previa no es un requisito de contratación, pero que mantuvo que los contratos fueron cancelados tan pronto se hizo evidente “que no iban a poder cumplir”.

Un informe de la GAO, divulgado hoy, establece que tras los huracanes Harvey, Irma y María, y los fuegos de California de 2017, agencias del gobierno federal otorgaron contratos que totalizaron $9,500 millones, por lo menos hasta junio de 2018.

Poco más de la mitad de esos contratos se relacionan con el huracán María. Según una gráfica en el informe, además, una clara mayoría de los contratos sobre María se otorgaron después de que el huracán devastó a Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, contrario a los otros desastres naturales de ese año.

De los $9,500 millones en contratos, FEMA otorgó $4,500 millones. De esos, $4,500 millones, $1,600 millones tuvieron que ser acordados después del azote del huracán.

En su informe, la GAO advirtió que “la falta de una estrategia y orientación actualizada de FEMA contribuyeron a la confusión y los desafíos con el uso de contratos anticipados para toldos”.

“Aunque FEMA había otorgado contratos por adelantado para proporcionar toldos, una modificación posterior de estos contratos limitaba la capacidad de usarlos para las necesidades inmediatas de respuesta a desastres, uno de los propósitos declarados de FEMA”, indica el informe, que fue presentado en la audiencia por Marie Mak, directora de Contratación y Adquisiciones de Seguridad Nacional en la GAO.

La congresista demócrata Xochitl Torres Small (Nuevo México) aludió al fallido contrato con la empresa Tribunal Contracting, otorgado el 3 de octubre de 2017 con la encomienda de entregar 30 millones de platos de comida empacada en la Isla. El contrato pudo haber alcanzado los $155.9 millones.

Pero, fue cancelado por FEMA debido a la falta de cumplimiento. Para el momento en que la empresa debía haber entregado 18.5 millones de comida, después del huracán María, la empresa solo había entregado 50,000.

“Es imperativo que FEMA continúe mejorando sus procedimientos para asegurar una supervisión apropiada, mejorar su coordinación y mantener su foco en los supervivientes y las necesidades de recuperación”, indicó, por su parte, el portavoz republicano en el subcomité de Preparación, Respuesta y Recuperación, Peter King (Nueva York).

El republicano Clay Higgins (Luisiana), por su parte, cuestionó al representante de FEMA si los preparativos que toman ante la próxima temporada de huracanes incluye pensar en el transporte por barcazas de productos de primera necesidad desde EE.UU., ante los graves inconvenientes y tropiezos que sufrieron las autoridades para entregar suministros en los momentos más difíciles de la emergencia que causó el huracán María en Puerto Rico.

Kamoie, el administrador asociado para Misiones de Apoyo en FEMA, no pudo responder. Pero, se comprometió con Higgins a proveerle esa información.