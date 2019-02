Washington - Los congresistas demócratas boricuas José Serrano (Nueva York), Nydia Velázquez (Nueva York) y Darren Soto afirmaron hoy que el presidente Donald Trump ofreció un mensaje sobre el Estado de la Unión divisivo, debido a su fuerte retórica en el área de inmigración.

“El presidente dijo que este sería un discurso unificador, pero continúa dividiendo a nuestra nación con el miedo a los inmigrantes. No queremos fronteras abiertas, queremos proteger nuestra frontera, pero un muro inútil no es la respuesta”, indicó Serrano en Twitter.

La congresista Velázquez, por su parte, afirmó que se trató de “otro discurso destinado a demonizar a los inmigrantes y pedir su odioso e inútil muro fronterizo”. “Eso no suena como alguien que quiere unidad, bipartidismo o negociación significativa”, agregó.

La también boricua Alexandria Ocasio Cortez, por su parte, se colocó en su chaqueta un broche que hacía referencia a la niña guatemalteca Jakelin Caal, de siete años, quien murió en diciembre deshidratada bajo la custodia de la policía de Fronteras.

Trump volvió a vincular a indocumentados con el crimen y el tráfico de drogas, mientras elevó su reclamo a favor de un muro en la frontera.

"I had to ask myself, 'is this a campaign stop or is this a State of the Union," Rep. Alexandria Ocasio-Cortez says after President Trump delivered the #SOTU address. pic.twitter.com/rSVzYVb7fV