Washington - El presidente, Donald Trump, aseguró hoy que la crisis humanitaria en la frontera con México es "peor aún que Afganistán", y dijo que esperará a mediados de febrero para decidir si usa su poder ejecutivo para financiar la construcción del muro en la zona limítrofe.

"Muy tristemente, los casos de asesinatos en México subieron en 2018 el 33 % respecto a 2017, hasta los 33.341. Esto es un importante factor en la crisis humanitaria que se desarrolla en nuestra frontera sur y que se está expandiendo por nuestro país. Peor aún que Afganistán", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

"Mucho de ello lo causan las DROGAS. ¡Estamos construyendo el muro!", añadió.

